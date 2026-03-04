Massimiliano Allegri vuelve al radar del Real Madrid

La actualidad del banquillo del Real Madrid vuelve a estar en el centro de la escena. Tras un inicio irregular y dos derrotas consecutivas en LaLiga que lo dejaron sin liderato y a cuatro puntos del FC Barcelona, desde Italia aseguran que el nombre de Massimiliano Allegri empieza a ganar fuerza en los despachos del Santiago Bernabéu.

Allegri, una vieja obsesión

Según informó el diario italiano Corriere dello Sport, el entrenador del AC Milan sería una de las prioridades de Florentino Pérez en caso de que el club decida un cambio de rumbo. No es la primera vez que el italiano aparece en la órbita madridista: ya hubo contactos en 2019 y 2021, aunque en ninguna de esas ocasiones las negociaciones llegaron a buen puerto.

🚨🚨| BREAKING: Real Madrid are reportedly 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐃𝐄𝐑𝐈𝐍𝐆 Massimiliano Allegri as a potential head coach option for the 2026-27 season. ⚪️👔



Florentino Pérez is said to favor an experienced, established manager over younger or less proven options.



[@CorSport] pic.twitter.com/5QoK16A92h — CentreGoals. (@centregoals) March 4, 2026

El contexto actual reaviva las especulaciones. Tras las salidas de Carlo Ancelotti en 2025 y de Xabi Alonso en enero pasado, el equipo quedó bajo la conducción de Álvaro Arbeloa, una apuesta de transición que aún no logra consolidar resultados ni estabilidad en el juego.

Klopp, la otra alternativa

El informe también menciona a Jürgen Klopp como otra de las opciones que seducen en la Casa Blanca. El alemán, actualmente alejado de los banquillos y vinculado contractualmente al grupo empresarial Red Bull, representa un perfil distinto: intensidad, liderazgo fuerte y experiencia en reconstrucciones profundas, como ya demostró en el Borussia Dortmund y el Liverpool.

Sin embargo, la situación contractual y el deseo de Klopp de tomarse un tiempo podrían complicar cualquier intento inmediato.

US Cremonese v AC Milan - Serie A | MB Media/GettyImages

En el caso de Allegri, su realidad tampoco es sencilla. El técnico tiene contrato con el Milan hasta 2027 y, según el propio medio italiano, se siente cómodo liderando el proyecto deportivo del club lombardo. Actualmente, el equipo rossonero marcha segundo en la Serie A, a diez puntos del Inter, y atraviesa un proceso de reconstrucción con el objetivo de recuperar protagonismo en Europa.

Más allá de los rumores, lo cierto es que el Real Madrid atraviesa un momento de evaluación interna. Con la temporada aún abierta y objetivos por disputar, cualquier decisión dependerá tanto de los resultados inmediatos como del proyecto a largo plazo. Mientras tanto, el nombre de Allegri vuelve a sonar con fuerza en Valdebebas.

