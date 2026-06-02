Matías Almeyda confirma salida de Anthony Martial de los Tigres

La nueva era dentro del Monterrey ha iniciado. La misma irá de la mano de Matías Almeyda como técnico del equipo. Por su parte y en la gerencia deportiva se ubicará Dennis te Kloese, quien viene de un gran trabajo con el Feyenoord.

Sin mucho qué pensar, tanto el entrenador como el directivo arribaron con cambios inmediatos en la plantilla. Tal es el caso que el mismo día de su presentación el propio Almeyda ha hecho oficial un par de bajas del club para el verano.

¡YA 'ECHÓ' A FIGURA!



Matías Almeyda confirma salida de estrella internacional en su presentación con Rayadoshttps://t.co/TNFkRwLfmG — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 1, 2026

Es un jugador (Martial), que finaliza ahora y no va a ser parte de lo que viene, hoy nos presentamos, hay otro grupo y yo empiezo a contar de acá hacia adelante, lo que está de acá hacia atrás, no es mío. Matías Almeyda

De la misma forma el técnico argentino anunció que Santiago Melé, hoy seleccionado con Uruguay dejará el club en el verano. Matías añadió que su lugar en la plantilla será tomado por Esteban Andrada, quien retorna luego de un paso complejo por la segunda división de España.

Urawa Red Diamonds v CF Monterrey: Group E - FIFA Club World Cup 2025 | Stu Forster/GettyImages

A manera de conclusión, el técnico dejó una mensaje para la grada de los 'Rayados': no es el tiempo de prometer éxitos, pero sí asegura que trabajará y muy duro desde el primer segundo con el club.

A mí me gustan los desafíos, no lo voy a esquivar ni tampoco poner excusas; ahora, entiendo los tiempos. Mentir no está dentro de mi ser, prometer no está dentro de mi ser, sí trabajar. La reconstrucción lleva tiempo, esperemos sea lo más corto posible. La idea de venir acá es ganar; con el tiempo, no tengo duda de que vamos a ganar. Aguantaré críticas constructivas, seré yo el primero en decir en qué me equivoco, así que ojalá que tengamos un hermoso diálogo futbolístico. Matías Almeyda