Matías Almeyda quiere a un jugador de Chivas para el Sevilla

Matías Almeyda está dirigiendo por primera vez en LaLiga de España. El técnico argentino fue elegido por el Sevilla para enderezar el camino, luego de su pésima actuación en la temporada pasada, en la cual quedó en el peldaño 17 de la clasificación con 41 puntos, salvándose apenas del descenso, pues apenas le sacó un punto al Leganés.

La filosofía de Matías Almeyda ha calado en el sevillismo.



"Nadie pensaba que podíamos ganarle al Barcelona de la manera en la que lo hicimos"



"Hoy cuando vi el teléfono tenía 80 mensajes. ¿Para qué?"

El Pelado ha tenido un arranque aceptable al estar posicionado en la sexta posición con 13 puntos, tras cuatro victorias, un empate y una derrota. Su triunfo más llamativo hasta ahora fue la goleada 4-1 que le aplicó al Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, gracias a los goles del chileno Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona y el nigeriano Akor Adams.



Con respecto a su pasado, el mundialista con Argentina le guarda un gran cariño a Chivas, aparte demostró fervientemente que a pesar de ser extranjero, le tenía una gran confianza al talento nacional mexicano, algo que hizo ver cuando llevó a Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro al AEK Atenas de Grecia, donde logró ser campeón de la Superliga de Grecia.

ÚLTIMA HORA:

El Sevilla de Matías Almeyda está interesado en el fichaje de Hugo Camberos. Otros clubes también siguen de cerca al extremo mexicano durante el Mundial Sub-20, según apunta Diario Olé. Camberos estuvo cerca de llegar al Cercle Brujas en el mercado…



Camberos estuvo cerca de llegar al Cercle Brujas 🇧🇪 en el mercado… pic.twitter.com/IYq9DRF6HZ — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) October 8, 2025

Debido a ello, El Pastor ha puesto los ojos otra vez en un talento azteca del Rebaño Sagrado. Según el Diario Olé, se trata del juvenil Hugo Camberos, que está teniendo un papel destacado con la selección mexicana sub-20 en el Mundial de la categoría, aportando dos goles en la goleada 4-1 sobre el anfitrión Chile en los cuartos de final.



De cualquier forma, esta no es la primera vez que el canterano rojiblanco es puesto en la órbita del Viejo Continente, ya que en el pasado mercado de verano, el Guadalajara desechó una oferta por parte del Club Brujas de Bélgica al considerarla insuficiente, aparte el extremo es monitoreado desde los Países Bajos.

QUE MOMENTO!



La cuenta oficial del Sevilla subió un video a su cuenta de TikTok de un aficionado de Chivas encontrándose con Matías Almeyda y regalándole una bufanda de su querido Rebaño Sagrado. La sonrisa del eterno pastor fue instante y no dudo en aceptar el lindo…

Con apenas 18 años, el talentoso atacante se ha ganado el cariño de la afición tapatía por su constante entrega y por ser un futbolista formado en casa, pidiendo continuamente al técnico argentino Gabriel Milito que le dé minutos. De igual forma, con El Tricolor sub-20, bajo el mando de Eduardo Arce, el papel del nacido en Autlán ha sido como relevo.