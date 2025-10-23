Mazatlán vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La actividad de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX arranca en el puerto. El Mazatlán FC, que lucha en la parte baja de la tabla, recibe al Club América, un equipo que pelea por el liderato general del campeonato.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el viernes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mazatlán vs América?
- Ciudad: Mazatlán, Sinaloa
- Fecha: viernes 24 de octubre
- Horario: 22:00 (hora de EE.UU.), 20:00 horas (México), 04:00 horas del sábado (España)
- Estadio: El Encanto
¿Cómo se podrá ver el Mazatlán vs América en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, Univision
ViX, Fubo
México
Canal 7 (TV Azteca)
App Azteca Deportes, aztecadeportes.com
Últimos cinco partidos del Mazatlán
Rival
Resultado
Competición
Santos
2-2 E
Liga MX
Guadalajara
0-2 D
Liga MX
Atl. San Luis
2-1 V
Liga MX
Toluca
1-3 D
Liga MX
León
2-2 E
Liga MX
Últimos cinco partidos del América
Rival
Resultado
Competición
Puebla
2-1 V
Liga MX
Cruz Azul
1-2 D
Liga MX
Guadalajara
1-1 E
Amistoso
Santos
3-0 V
Liga MX
Pumas
4-1 V
Liga MX
Últimas noticias del Mazatlán
Los Cañoneros, dirigidos por Robert Dante Siboldi, llegan a este duelo en la posición 14 de la tabla con 12 puntos, urgidos de una victoria para intentar meterse en la zona de Play-In.
El equipo viene de rescatar un empate 2-2 a mitad de semana contra Santos Laguna, pero su irregularidad ha sido una constante, sumando solo una victoria en sus últimos cinco partidos de liga.
Últimas noticias del América
Las Águilas, bajo el mando de André Jardine, viven una realidad opuesta. Se encuentran en el segundo lugar momentáneo de la tabla general con 30 puntos, peleando por el superliderato.
Vienen de una victoria a media semana por 2-1 sobre el Puebla, aunque sufrieron una dolorosa derrota en el Clásico Joven ante Cruz Azul en la jornada previa.
Posibles alineaciones
Mazatlán
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Bryan Colula, Facundo Almada, A. Leyva
- Centrocampistas: Jair Diaz, J. Esquivel, Roberto Meraz, Anderson Duarte
- Delanteros: Daniel Hernandez, Fabio, M. Lainez.
Club América
- Portero: Luis Malagón
- Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Cristian Borja
- Centrocampistas: Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Alexis Gutierrez
- Delanteros: Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre, Brian Rodriguez.
Pronóstico SI
La diferencia en la tabla es un reflejo fiel del momento de ambos equipos. América es ampliamente favorito, incluso en condición de visitante, debido a la calidad de su plantilla y su lucha por el liderato. Mazatlán es un equipo combativo en casa, pero sufre mucho en defensa.
Mazatlán 1-3 América
Más noticias sobre la Liga MX
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.