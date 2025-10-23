Mazatlán vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La actividad de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX arranca en el puerto. El Mazatlán FC, que lucha en la parte baja de la tabla, recibe al Club América, un equipo que pelea por el liderato general del campeonato.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el viernes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mazatlán vs América?

Ciudad : Mazatlán, Sinaloa

: Mazatlán, Sinaloa Fecha : viernes 24 de octubre

: viernes 24 de octubre Horario : 22:00 (hora de EE.UU.), 20:00 horas (México), 04:00 horas del sábado (España)

: 22:00 (hora de EE.UU.), 20:00 horas (México), 04:00 horas del sábado (España) Estadio: El Encanto

America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Mazatlán vs América en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, Univision ViX, Fubo México Canal 7 (TV Azteca) App Azteca Deportes, aztecadeportes.com

Últimos cinco partidos del Mazatlán

Rival Resultado Competición Santos 2-2 E Liga MX Guadalajara 0-2 D Liga MX Atl. San Luis 2-1 V Liga MX Toluca 1-3 D Liga MX León 2-2 E Liga MX

Últimos cinco partidos del América

Rival Resultado Competición Puebla 2-1 V Liga MX Cruz Azul 1-2 D Liga MX Guadalajara 1-1 E Amistoso Santos 3-0 V Liga MX Pumas 4-1 V Liga MX

Mazatlan FC v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Últimas noticias del Mazatlán

Los Cañoneros, dirigidos por Robert Dante Siboldi, llegan a este duelo en la posición 14 de la tabla con 12 puntos, urgidos de una victoria para intentar meterse en la zona de Play-In.

El equipo viene de rescatar un empate 2-2 a mitad de semana contra Santos Laguna, pero su irregularidad ha sido una constante, sumando solo una victoria en sus últimos cinco partidos de liga.

Últimas noticias del América

Las Águilas, bajo el mando de André Jardine, viven una realidad opuesta. Se encuentran en el segundo lugar momentáneo de la tabla general con 30 puntos, peleando por el superliderato.

Vienen de una victoria a media semana por 2-1 sobre el Puebla, aunque sufrieron una dolorosa derrota en el Clásico Joven ante Cruz Azul en la jornada previa.

America v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Mazatlán

Portero : Ricardo Gutiérrez

: Ricardo Gutiérrez Defensas : Bryan Colula, Facundo Almada, A. Leyva

: Bryan Colula, Facundo Almada, A. Leyva Centrocampistas : Jair Diaz, J. Esquivel, Roberto Meraz, Anderson Duarte

: Jair Diaz, J. Esquivel, Roberto Meraz, Anderson Duarte Delanteros: Daniel Hernandez, Fabio, M. Lainez.

Club América

Portero : Luis Malagón

: Luis Malagón Defensas : Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Cristian Borja

: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Cristian Borja Centrocampistas : Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Alexis Gutierrez

: Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Alexis Gutierrez Delanteros: Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre, Brian Rodriguez.

Pronóstico SI

La diferencia en la tabla es un reflejo fiel del momento de ambos equipos. América es ampliamente favorito, incluso en condición de visitante, debido a la calidad de su plantilla y su lucha por el liderato. Mazatlán es un equipo combativo en casa, pero sufre mucho en defensa.

Mazatlán 1-3 América

