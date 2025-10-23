Sports Illustrated Fútbol

Mazatlán vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Las Águilas buscan seguir a la caza del liderato en su visita a El Encanto, ante unos Cañoneros urgidos de puntos
Carlos García|
Mazatlan FC v America - Torneo Apertura 2024 Liga MX
Mazatlan FC v America - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

La actividad de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX arranca en el puerto. El Mazatlán FC, que lucha en la parte baja de la tabla, recibe al Club América, un equipo que pelea por el liderato general del campeonato.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el viernes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mazatlán vs América?

  • Ciudad: Mazatlán, Sinaloa
  • Fecha: viernes 24 de octubre
  • Horario: 22:00 (hora de EE.UU.), 20:00 horas (México), 04:00 horas del sábado (España)
  • Estadio: El Encanto
Allan Saint-Maximin
America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Mazatlán vs América en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN, Univision

ViX, Fubo

México

Canal 7 (TV Azteca)

App Azteca Deportes, aztecadeportes.com

Últimos cinco partidos del Mazatlán

Rival

Resultado

Competición

Santos

2-2 E

Liga MX

Guadalajara

0-2 D

Liga MX

Atl. San Luis

2-1 V

Liga MX

Toluca

1-3 D

Liga MX

León

2-2 E

Liga MX

Últimos cinco partidos del América

Rival

Resultado

Competición

Puebla

2-1 V

Liga MX

Cruz Azul

1-2 D

Liga MX

Guadalajara

1-1 E

Amistoso

Santos

3-0 V

Liga MX

Pumas

4-1 V

Liga MX

Fabio Gomes
Mazatlan FC v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Últimas noticias del Mazatlán

Los Cañoneros, dirigidos por Robert Dante Siboldi, llegan a este duelo en la posición 14 de la tabla con 12 puntos, urgidos de una victoria para intentar meterse en la zona de Play-In.

El equipo viene de rescatar un empate 2-2 a mitad de semana contra Santos Laguna, pero su irregularidad ha sido una constante, sumando solo una victoria en sus últimos cinco partidos de liga.

Últimas noticias del América

Las Águilas, bajo el mando de André Jardine, viven una realidad opuesta. Se encuentran en el segundo lugar momentáneo de la tabla general con 30 puntos, peleando por el superliderato.

Vienen de una victoria a media semana por 2-1 sobre el Puebla, aunque sufrieron una dolorosa derrota en el Clásico Joven ante Cruz Azul en la jornada previa.

Andre Jardine
America v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Mazatlán

  • Portero: Ricardo Gutiérrez
  • Defensas: Bryan Colula, Facundo Almada, A. Leyva
  • Centrocampistas: Jair Diaz, J. Esquivel, Roberto Meraz, Anderson Duarte
  • Delanteros: Daniel Hernandez, Fabio, M. Lainez.

Club América

  • Portero: Luis Malagón
  • Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Cristian Borja
  • Centrocampistas: Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Alexis Gutierrez
  • Delanteros: Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre, Brian Rodriguez.

Pronóstico SI

La diferencia en la tabla es un reflejo fiel del momento de ambos equipos. América es ampliamente favorito, incluso en condición de visitante, debido a la calidad de su plantilla y su lucha por el liderato. Mazatlán es un equipo combativo en casa, pero sufre mucho en defensa.

Mazatlán 1-3 América

Más noticias sobre la Liga MX

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol