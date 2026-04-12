Mbappé jugará contra el Bayern pese a no entrenar el fin de semana

Kylian Mbappé atraviesa una seguidilla de infortunios. Primero la lesión en la rodilla, luego las derrotas consecutivas y ahora un golpe en la ceja que volvió a generar preocupación por su estado físico. Aun así, el delantero del Real Madrid estará disponible y será parte del equipo en el duelo frente al Bayern Múnich por la Champions League.

El atacante francés no participó de la última práctica junto al grupo. La decisión respondió a molestias en la zona de la herida y a un manejo prudente de la carga de trabajo. El club confirmó que no existe una lesión que ponga en riesgo su presencia en el partido.

El origen del problema se remonta al encuentro frente al Girona por LaLiga. En los minutos finales, Mbappé recibió un codazo de Vitor Reis dentro del área. La acción no fue sancionada como penal y tampoco se revisó en el VAR. El delantero terminó el partido con sangrado en la ceja derecha y luego necesitó atención médica. La intervención dejó tres puntos de sutura.

Hoy @KMbappe no ha podido entrenar con el Grupo por molestias y precaución



Tras el partido ante el @GironaFC le tuvieron que dar varios puntos en la ceja derecha por donde sangraba tras el codazo de Vitor Reís



✅️ Mbappé estará ante el @FCBayern pic.twitter.com/OaX4vR9wn2 — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) April 12, 2026

Desde entonces, el jugador realizó trabajos diferenciados y gimnasio, sin pisar el césped en la última sesión. A pesar de eso, la evolución fue favorable y el cuerpo técnico cuenta con él para el compromiso en Alemania. Incluso se evalúa una protección específica para cubrir la zona afectada durante el juego.

El Real Madrid se juega gran parte de la temporada en este cruce. Debe revertir el 1-2 de la ida si quiere avanzar a semifinales. En el plano doméstico, la distancia con el líder complica sus aspiraciones, y la Champions aparece como la principal vía para pelear por un título.

A raíz de todo eso, la presencia de Mbappé es una de gran importancia. Afortunadamente para Álvaro Arbeloa y companía, el francés no presenta inconvenientes físicos de gravedad y estará desde el inicio en el Allianz Arena.