Mbappé muestra su lado más íntimo sobre su experiencia jugando en el Real Madrid

En una entrevista concedida para la revista GQ España, Kylian Mbappé expresó su lado más personal tras su buen presente y definió su llegada al Real Madrid como "un regalo de Dios".

Un presente que supera las expectativas

Para el francés, no se trata solo de competir al máximo nivel, sino también de vivir un momento que siempre soñó: “Tener la oportunidad de vivir de mi pasión, disputar los mejores partidos y estar en el mejor club del mundo” es, según explicó, un privilegio que no da por sentado.

🗣️ Kylian Mbappé: “Playing for Real Madrid is like a gift from God. Having the opportunity to live my passion, to play the best matches, to be at the best club in the world.” pic.twitter.com/P4fjFHrDbo — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 14, 2026

En esa misma línea, resaltó el valor simbólico de cada día como futbolista profesional y remarcó su gratitud por poder hacer lo que ama en uno de los escenarios más exigentes del deporte moderno, dentro de un país con una fuerte cultura futbolística como lo es España y una ciudad como Madrid.

“Hoy estoy en el entorno con el que soñaba de niño”, expresó con sinceridad.

A su vez, Mbappé reconoció que con el tiempo entendió que el fútbol va mucho más allá del talento con la pelota: “El juego también es lo colectivo, la constancia y las responsabilidades”, explicó, como una de las claves que le permitió sostenerse en la cima de la élite deportiva.

El francés también se permitió una reflexión menos idealista y señaló que el verdadero reto no es alcanzar el éxito, sino sostenerlo regularmente; la estabilidad depende tanto del rendimiento como de factores que muchas veces escapan del dominio del jugador. “Una carrera nunca se desarrolla exactamente como uno la imagina. Hay cosas que controlas y otras que no", expresó.

Real Madrid V Girona Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En ese sentido, subrayó la importancia del trabajo diario, la disciplina y la autoexigencia como pilares de su carrera: "el talento no es suficiente", afirmó.

En medio de un calendario exigente, entre la definición de LaLiga y la disputa por meterse entre los cuatro mejores del continente en la Champions League, y con grandes objetivos por delante, Mbappé mezcla gratitud con ambición como un equilibrio que ayuda a entender por qué, más allá de los elogios, mantiene el foco en sostenerse en la cima del deporte mundial.

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