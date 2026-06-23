Mbappé no descarta tener un futuro en la MLS

Mientras continúa enfocado en su desafío mundialista con la selección francesa y en el Real Madrid, Kylian Mbappé dejó abierta la posibilidad de jugar algún día en la Major League Soccer.

El delantero reconoció que mantiene conversaciones con David Beckham, propietario del Inter Miami, quien intenta seducirlo para desembarcar en Estados Unidos en un futuro.

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Kylian Mbappé says David Beckham is constantly trying to convince him to play in MLS one day. 🇺🇸💬



"David Beckham always talks to me about it." 😅



Can you imagine him playing for Inter Miami one day? 🤯 pic.twitter.com/M9iXKt23Bu — 433 (@433) June 23, 2026

El llamado de Beckham

Las declaraciones llegaron en la antesala del segundo compromiso de Francia en el Mundial 2026. Consultado sobre una eventual llegada a la MLS, Mbappé reconoció sentirse atraído por la cultura estadounidense y por la manera en que se vive el deporte en ese país.

“Estados Unidos tiene una cultura diferente a la nuestra. Siempre me gustó esa mentalidad en la que la ambición no tiene límites y donde la gente no teme expresar lo que quiere conseguir”, comentó el delantero.

Además, reveló que Beckham ya le planteó la posibilidad de vestir la camiseta del Inter Miami en algún momento. “David me pregunta si quiero venir a Estados Unidos. Veremos qué pasa. Es un país que me gusta y siempre es un placer estar aquí”, explicó, aunque evitó dar señales sobre cuándo podría darse ese paso.

Aún así, la posibilidad de ver a Mbappé en la MLS todavía parece lejana. El francés tiene contrato con el Real Madrid, se encuentra en plenitud física y deportiva y sigue persiguiendo objetivos de enorme magnitud.

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Además, Mbappé también descartó estar proyectando el final de su carrera. A diferencia de figuras como Cristiano Ronaldo o Messi, que continúan compitiendo, aunque en ligas de menor exigencia, el delantero aseguró que prefiere concentrarse únicamente en el presente competitivo.

“Tampoco pienso en ser entrenador. Soy un apasionado del fútbol, me gusta entender cada detalle y seguir aprendiendo”, señaló y remarcó que el principal objetivo es asegurar la clasificación a la siguiente fase del Mundial y continuar en la pelea por otro título con Francia.

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