Mbappé responde a las críticas que recibe en el Real Madrid

El presente de Kylian Mbappé en el Real Madrid continúa en constante escrutinio; el delantero francés sabe que la preocupación del entorno madridista se refuta en base a su rendimiento, especialmente por la posibilidad de priorizar la próxima cita mundialista en paralelo a los compromismos a nivel club.

Lejos de esquivar los cuestionamientos, Mbappé fue claro y aseguró que su presente está enfocado en el conjunto blanco. Para él, la mejor forma de llegar en óptimas condiciones a cualquier torneo internacional es competir al máximo nivel cada semana y pelear por todos los títulos con el Madrid.

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Convivir con la crítica es parte del ADN blanco, según Mbappé

El francés también se refirió al peso que implica ser la figura central de un club grande y de renombre mundial como el Real Madrid y, en ese contexto, explicó que la crítica constante es parte natural del entorno madridista: “es como una religión para la gente en España, son muy apasionados y se habla y se especula mucho, a veces con razón pero otras no”.

Para ejemplificarlo, hizo mención a dos leyendas como Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano, quienes también fueron cuestionados en su momento. “No hay motivos para pensar que yo sería la excepción”, contrarrestó tajante.

Además, el francés remarcó que la variante más factible dentro de su rendimiento es mantener la calma, enfocarse en mejorar dentro del campo y no perder de vista los objetivos colectivos: “la mejor forma de prepararse es ganarlo todo antes con el Madrid”.

🚨🏆 Kylian Mbappé: “The best way to get to the World Cup in great shape is to win everything with Real Madrid”, told Telefoot. pic.twitter.com/1mfMT5OydS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2026

Más allá del contexto y las críticas, Mbappé asegura estar enfocado en el futuro inmediatio y el duelo ante el Bayern Munich por la Champions League surge como una prueba determinante dentro de la temporada europea. En paralela, la disputa por LaLiga no da margen de error y obliga a sostener la regularidad deportiva.

”Para mí es extremadamente importante lo que viene, porque estamos muy involucrados ambas competiciones", concluyó.

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