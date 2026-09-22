Mbappé revela cómo Klopp intentó llevarlo al Liverpool en 2017 y la decisión que cambió su carrera

Kylian Mbappé estuvo mucho más cerca de convertirse en jugador del Liverpool de lo que se conocía hasta ahora. En una entrevista con The Athletic, el delantero del Real Madrid reveló que, durante su etapa en el AS Mónaco, mantuvo una reunión con Jürgen Klopp en un avión privado, en medio de las negociaciones para definir su futuro.

En 2017, cuando el francés tenía apenas 18 años y comenzaba a llamar la atención de los principales clubes europeos, Klopp, entonces entrenador del conjunto inglés, viajó desde Blackpool hasta Niza para encontrarse con el futbolista y su familia.

🚨🗣️ Kylian Mbappé: "The favorite destination of my mum was Liverpool, she wanted me to go there. It's a funny story because it's the truth."



"I had to make a decision while at Monaco, I was close to Liverpool because my mother was a big fan of Klopp's Liverpool, an excellent… pic.twitter.com/nQ4t7wmisD — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 22, 2026

La negociación se mantuvo en secreto durante años. Sin embargo, el propio Klopp reveló recientemente algunos detalles de aquel encuentro y lo describió como el “traspaso más caro que nunca hicimos”, pese a que finalmente Mbappé decidió no fichar por el Liverpool.

Su madre prefería Anfield

En aquella decisión también tuvo un papel importante Fayza Lamari, madre y representante de Mbappé. Según explicó el propio futbolista, ella era una admiradora de Klopp y veía a los Reds como el destino ideal para su hijo.

Lamari incluso realizó varios viajes a la ciudad antes de que se cerrara el futuro del delantero. Visitó Anfield, conoció a personas vinculadas con el club y presenció partidos para experimentar de primera mano el ambiente del estadio.

"Se enamoró de Anfield", recordó Mbappé, quien explicó que su madre imaginaba cómo sería verlo jugar en ahí. Aún así, aunque valoraba la propuesta del conjunto inglés y tenía un gran respeto por Klopp, Mbappé tenía otra prioridad.

París terminó inclinando la balanza

El delantero decidió quedarse en Francia y aceptar la propuesta del París Saint-Germain. Su vínculo con la capital francesa fue determinante: había nacido y crecido en París y quería demostrar que podía convertirse en una estrella representando al club de su ciudad.

TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-PSG-NANTES | FRANCK FIFE/GettyImages

Antes de su salida, Mbappé había sido una de las grandes figuras del Mónaco durante la temporada 2016/17, campaña en la que el equipo conquistó la Ligue 1. Poco después, comenzó su etapa en el PSG, inicialmente cedido y posteriormente mediante un traspaso que alcanzó una cifra cercana a los 180 millones de euros.

El propio delantero reconoce que cualquiera de las opciones que tenía en aquel momento podía haber cambiado su trayectoria, pero su deseo de triunfar en su ciudad terminó pesando más que la posibilidad de comenzar una aventura en la Premier League.

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