Mbappé rompe el silencio sobre su rodilla y aclara las dudas de cara al Mundial 2026

Tras varias semanas de inactividad en el Real Madrid, debido a las molestias en su rodilla, Kylian Mbappé despejó dudas sobre su situación física y apuntó contra los rumores que circularon en torno a su recuperación.

“La rodilla está bien, mucho mejor”, aseguró durante un evento promocional en Francia, donde también expresó su descontento con las especulaciones: “Se han dicho cosas sin verificar y sin fundamento”.

🚨 Kylian Mbappé: “My knee is fine. There has been a lot of speculation and false things have been said”.



“I'm 100% recovered. In Paris they found me a good diagnosis”, says via @DiarioAS. pic.twitter.com/NT97Ol9DSs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

Su recuperación y la cautela del Madrid

En el último mes, pese a haber recibido el alta médica, el delantero apenas sumó 45 minutos en cancha, distribuidos entre los cruces frente al Manchester City, por Champions League, y con el Atlético de Madrid, en LaLiga.

Desde el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa, y por decisión del propio entrenador, la intención estuvo en hacer un manejo prudente de las cargas físicas sobre el jugador y optaron por una recuperación progresiva en el tramo decisivo de la temporada.

En ese contexto, el propio Mbappé reveló que llevó a cabo gran parte de su rehabilitación en París, donde logró un diagnóstico más preciso para su evolución, sin la necesidad de una intervensión quirúrgica.

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Ya incorporado a la selección francesa, se estima que el delantero está en planes de disputar ambos amistosos internacionales en esta fecha FIFA; el primero será ante Brasil y el segundo frente a Colombia.

La principal duda gira en torno a la cantidad de minutos que le otorgará Didier Deschamps, teniendo en cuenta la reciente inactividad del jugador en el Madrid. En ese sentido, se cree que el cuerpo técnico optará por una postura similar a la del club blanco, evitando exigirlo por demás ante su fresca recuperación.

Sin embrgo, Mbappé fue contundente al referirse a su continuidad en la preparación ideal de cara al próximo Mundial y aseguró que su intención es mantener la regularidad de juego y el ritmo competitivo durante toda la temporada, y llegar en condiciones de pelear por el título mundial por tercera vez consecutiva.

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