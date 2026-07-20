Mbappé rompe otro récord en la historia de los Mundiales

Aunque la selección de Francia no pudo pelear por el título, Kylian Mbappé terminó la Copa del Mundo 2026 con 10 goles y cuatro asistencias en ocho partidos, y conquistó la Bota de Oro como máximo goleador de la competencia.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Con esta consagración, el delantero del Real Madrid se convirtió en el primer futbolista de la historia en ganar este premio en dos ediciones consecutivas, ya que también había sido el goleador de Qatar 2022, cuando anotó ocho tantos.

Kylian Mbappe has become the first player to win the World Cup Golden Boot twice! 🤯👏 pic.twitter.com/OmI6Y9VQRl — BBC Sport (@BBCSport) July 19, 2026

Superó a Messi y alcanzó otro récord histórico

La actuación de Mbappé no solo le permitió llevarse el reconocimiento individual más importante para un delantero; también alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo y pasó a ser el máximo goleador histórico de la copa, una marca que consiguió en apenas tres participaciones mundialistas: Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De esta manera dejó atrás a Lionel Messi, que finalizó su recorrido mundialista con la selección argentina con 21 tantos repartidos en seis ediciones. El tercer lugar ahora quedó para el alemán Miroslav Klose, quien había ostentado el récord durante varios años con 16.

Tras las semifinales, Messi y Mbappé compartían la cima con ocho goles, aunque el argentino lideraba el desempate gracias a una mayor cantidad de asistencias.

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Sin embargo, el francés cambió el ranking en el partido por el tercer puesto frente a Inglaterra. Marcó un doblete y además dio una asistencia, alcanzando los 10 tantos y sacando una ventaja que ya no pudo ser descontada en la final.

Un legado que recién comienza

Mientras el capitán argentino parece acercarse al cierre de su carrera internacional, Mbappé continúa ampliando un legado que ya lo ubica entre las mayores leyendas de la Copa del Mundo. Con solo 27 años y varios años de carrera por delante, el francés tiene todo para seguir agrandando unos registros que ya parecen difíciles de igualar.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026