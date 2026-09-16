Mbappé sigue haciendo historia en LaLiga con el Real Madrid

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista en el triunfo 3-2 del Real Madrid frente al Elche, correspondiente a la fecha seis de LaLiga 2026/27. El francés convirtió el segundo tanto del equipo de José Mourinho a los 33 minutos, en una acción en la que terminó chocando con el arquero Matías Dituro.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Más allá de su importancia en el resultado, el gol le permitió completar una estadística particular en el campeonato español. El Elche era el único rival al que Mbappé había enfrentado en LaLiga sin conseguir marcarle. La temporada pasada, el delantero había participado del empate 2-2 entre ambos equipos, aunque aquella vez se quedó sin convertir.

Kylian Mbappé has now scored against 𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬 La Liga team he’s faced since joining Real Madrid — 23 in total 🇪🇸✅



He came, he saw, he scored 😮‍💨⚽ pic.twitter.com/XEzDTgYC5o — 433 (@433) September 16, 2026

Con su nuevo gol, Mbappé ya marcó ante los 23 equipos a los que enfrentó en la máxima categoría de España. En su registro todavía aparecen el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander como rivales pendientes, aunque ambos regresaron a Primera esta temporada y todavía no se cruzaron con el Real Madrid.

Siete goles en seis partidos

El inicio de Mbappé en la vigente temporada mantiene el ritmo goleador que mostró durante su primera campaña liguera. El delantero suma siete goles en seis partidos y vuelve a posicionarse como uno de los principales candidatos a quedarse con el Pichichi.

El francés busca conquistar el premio por tercera temporada consecutiva. En sus dos primeros cursos con el merengue terminó como máximo goleador de LaLiga, un logro que previamente habían conseguido figuras como Lionel Messi, Hugo Sánchez, Quini, Telmo Zarra e Isidro Lángara.

Además, está cada vez más cerca de alcanzar otra cifra importante con el conjunto madrileño.

A seis goles del centenar

Con el tanto ante el Elche, el francés llegó a 94 goles en 110 partidos con el Real Madrid. De esta manera, quedó a solo seis anotaciones de alcanzar el centenar desde su llegada al club en 2024.

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Su producción goleadora también forma parte de los argumentos que el propio Mbappé utilizó al hablar de sus aspiraciones al Balón de Oro 2026. El delantero cerró el último año como máximo goleador de la UEFA Champions League y del Mundial, mientras que en España consiguió dos Pichichis consecutivos.

Ahora, con una nueva temporada recién comenzada, apunta a volver a terminar como máximo goleador de LaLiga y completar los 100 tantos con la camiseta merengue.

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