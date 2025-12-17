''Me voy satisfecho'', declara Xabi Alonso tras la victoria del Real Madrid sobre el Talavera en la Copa del Rey

El miércoles 17 de abril, el Real Madrid debutó en la Copa del Rey frente al Talavera, un rival claramente inferior tanto en plantilla como en nivel futbolístico. Sobre el papel, el trámite parecía sencillo. Las estadísticas respaldaron esa idea: el conjunto merengue dominó el encuentro con un 70% de posesión del balón y generó 10 disparos a portería, mientras que el equipo local apenas consiguió cuatro intentos.

El marcador se abrió al minuto 41, cuando Kylian Mbappé convirtió un penal que ya entonces generó polémica. En la repetición, la jugada dejó dudas evidentes, ya que el contacto previo con la mano parece provenir de un futbolista del propio Real Madrid. Poco antes del descanso, el cuadro blanco amplió la ventaja gracias a un autogol de Manuel Ferrando, cerrando una primera mitad que parecía encaminar el partido sin mayores sobresaltos.

En el forcejeo por ganar ese balón, Carreras tiene su brazo en la axila de Marcos Moreno y es el jugador del Real Madrid quien eleva el brazo del jugador del Talavera, antes de que el balón le caiga encima. Surrealista pitar ese penalti. Así es el fútbol sin VAR. pic.twitter.com/PoPrpoxy8Y — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 17, 2025

Sin embargo, la segunda parte cambió el guion. El Talavera adelantó líneas y encontró premio al minuto 80 con el gol de Nahuel Arroyo, que recortó distancias y encendió al estadio. Ocho minutos después, Mbappé apareció de nuevo para firmar su doblete y devolver la calma al Real Madrid con el 3-1. Pero esa tranquilidad duró poco. Ya en tiempo agregado, al 91, Gonzalo Di Renzo marcó el 3-2 definitivo, obligando a los visitantes a cerrar el partido con más tensión de la esperada.

Aún así, el director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, declaró ante los medios estar satisfecho con el resultado, puesto que lo importante era conseguir el boleto a la siguiente ronda en la Copa del Rey. Mensaje que ha generado debate entre los aficionados, ya que consideran que un club como el Real Madrid no está para ganar por la mínima ante rivales inferiores, peor aún, con polémicas arbitrales de por medio.

👔 @XabiAlonso: "El objetivo era pasar y por eso me voy satisfecho".

🎙️ Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 17, 2025

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026