Los mejores futbolistas que nunca ganaron el Balón de Oro

El Balón de Oro es un premio sumamente prestigioso, pero que no siempre fue tocado por estrellas del futbol, en ocasiones, hubo grandes jugadores que se quedaron con las ganas.



Así, aquí están los mejores jugadores que nunca se alzaron con el premio al Mejor Jugador del Mundo.

10. Ferenc Puskás

Ferenc Puskas | Central Press/GettyImages

Resulta increíble que este crack del Real Madrid de la década del '60 no haya conseguido un Balón de Oro. El húngaro es considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, pero la única vez que llegó a la terna final fue superado por el barcelonista Luis Suárez.

9. Neymar

International Champions Cup 2017 - Real Madrid v FC Barcelona | Mike Ehrmann/GettyImages

Neymar ha generado opiniones encontradas a lo largo de su carrera, y su traspaso al Paris Saint-Germain en 2017 fue un momento de incertidumbre. Ya había cosechado mucho éxito con el Barcelona por aquel entonces y parecía que podía lanzarse a la élite cuando el PSG llamó a su puerta.



Las lesiones han definido su carrera desde entonces, pero ser el máximo goleador histórico de Brasil automáticamente te convierte en un grande y ha sido lo suficientemente bueno como para ganar un Balón de Oro en varios momentos.

8. Eric Cantona

MAN U V CHELSEA CANTONA | Getty Images/GettyImages

Cantona era uno de los mejores delanteros de Europa en 1993 cuando quedó en tercer lugar detrás de Dennis Bergkamp y Roberto Baggio, ganador del premio. Sus conductas antideportivas no colaboraron para que volviera a ser tenido en cuenta.

7. Paolo Maldini

AC Milan v Boca Juniors - Toyota Cup | Etsuo Hara/GettyImages

Para un defensor siempre es más difícil hacerse notar y mucho más llegar a Balón de Oro. En los últimos años solo Fabio Cannavaro pudo hacerse con el premio y mucho tuvo que ver con que fue campeón del mundo en Alemania 2006. Eso no quita que Maldini lo haya merecido y de hecho fueron dos las veces que llegó a la terna final: en 1994, superado por Hristo Stoichkov, y en 2003, por Pavel Nedved.

6. Thierry Henry

Arsenal v Leeds United - FA Cup Third Round | Clive Mason/GettyImages

Thierry Henry quedó segundo en el Balón de Oro de 2003, muy por detrás del ganador final, Pavel Nedved. Descendió aún más en la clasificación en los años siguientes, pero en 2004 formó parte de la generación de los Invencibles del Arsenal y se alzó con la Bota de Oro europea.



El francés conservó el título de máximo goleador de Europa también en 2005.

5. Romario

Brazilian forward Romario jubilates after scoring | BOB DAEMMRICH/GettyImages

La prolífica carrera de Romário se desarrolló a caballo entre el cambio de reglas del Balón de Oro en 1995, aunque después de haber jugado mucho para el PSV Eindhoven y el Barcelona, ​​muy poco de su fútbol después de ese momento se jugó en Europa, lo que todavía lo hizo inelegible.



El brasileño superó con regularidad los 30 goles tanto con el PSV como con el Barça, alcanzando su mejor momento en 1993 y 1994. Este último fue uno de los años de revalorización de France Football , con las credenciales de Romario también impulsadas por el primer triunfo de Brasil en la Copa Mundial en 24 años. En 2000, marcó 66 goles con el Vasco da Gama.

4. Xavi Hernández

Barcelona v Real Zaragoza - La Liga | David Ramos/GettyImages

De no haber sido contemporáneo a Messi y Cristiano Ronaldo, no cabrían dudas de que Xavi hubiera levantado más de un Balón de Oro. El crack del Barca quedó entre los finalistas por el premio al mejor jugador del mundo en 2009, 2010 y 2011, algo que ningún español conseguía desde Luis Suárez en la década del '60.



Misma suerte corrió su compañero de equipo y de selección, Andrés Iniesta.

3. Andrés Iniesta

Barcelona v Real Sociedad - La Liga | David Ramos/GettyImages

En el mismo barco que Xavi, Andrés Iniesta también será recordado como uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos.



El gol de la victoria en la final del Mundial de 2010 fue su momento cumbre, pero Iniesta fue mucho más, definiendo una era de éxito para el club y el país que aún no ha sido igualada

2. Pele

Pele New York Cosmos | Getty Images/GettyImages

Pelé es uno de los pocos jugadores que pueden presumir de ser el mejor de todos los tiempos. Fue la primera superestrella mundial del fútbol gracias a sus destacadas actuaciones a los 17 años en el Mundial de 1958, y el mejor del mundo durante los ocho años siguientes y, esporádicamente, después.



France Football , la revista que creó y supervisa el Balón de Oro, nombró al brasileño Jugador de Fútbol del Siglo en 1999. Y como nunca fue elegible para ganar un Balón de Oro, lapublicación francesa reconoció retrospectivamente a Pelé y a varios otros de la era anterior a 1995 como dignos ganadores en una reevaluación internacionalizada, aunque los ganadores oficiales no cambiaron.

1. Diego Maradona

1986 World Cup | Paul Bereswill/GettyImages

Al igual que Pelé, un Diego Maradona no elegible fue considerado un digno ganador en 1986 y 1990. También podría haber ganado en 1987 o 1989 como el mejor del mundo en la segunda mitad de la década.



Además de sus hazañas en el Mundial de 1986 con Argentina, Maradona condujo a un Nápoles poco conocido a dos títulos de la Serie A, además de la Copa de la UEFA. El club no ha ganado ningún trofeo europeo desde entonces y solo rompió una sequía de 33 años sin Scudettos en 2023.



