En el mundo del fútbol, los laterales izquierdos son una posición clave que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. A lo largo de la historia, ha habido muchos jugadores talentosos que han ocupado esta posición y han dejado su huella en el deporte.

En este artículo, se presentarán los 25 mejores laterales izquierdos de la historia, teniendo en cuenta sus logros deportivos, habilidades técnicas y contribuciones al juego.

Los 25 mejores laterales izquierdos en la historia del fútbol-rankeados

1. Nilton Santos (Brasil)

Conocido como La Enciclopedia, el carioca lidera la lista vitalicia de carrileros, luego de ayudar a La Canarinha a ganar las Copas del Mundo de Suecia 1958 y Chile 1962. En efecto, Nilton Santos fue el pionero, para lo que posteriormente harían otros laterales siniestros dicho país.

2. Roberto Carlos (Brasil)

Famoso por sus potentes disparos y su velocidad, Roberto Carlos es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de todos los tiempos. Jugó en varios clubes, pero su mayor éxito lo tuvo en el Real Madrid, con el que ganó cuatro Ligas de Campeones de la UEFA y tres Ligas españolas.

3. Giacinto Facchetti (Italia)

Giacinto Facchetti | IMAGO

Facchetti siempre será recordado por su técnica, fortaleza física y liderazgo en el campo. Jugó toda su carrera en el Inter de Milán, ganando dos de las viejas Copas de Europa (Champions actual), dos Intercontinentales y ocho ligas italianas.

4. Paolo Maldini (Italia)

Considerado uno de los mejores defensores de la historia, Maldini destacó por su técnica, su visión de juego y su capacidad para liderar al equipo desde la defensa. Jugó toda su carrera en el AC Milan, ganando numerosos títulos, incluyendo cinco Champions League.

5. Marcelo Vieira (Brasil)

Marcelo Vieira | Jerome Miron-Imagn Images

Este jugador brasileño es uno de los laterales izquierdos modernos más destacado. Con una gran habilidad técnica y una capacidad para crear jugadas, Marcelo ha sido un jugador clave en los éxitos del Real Madrid, incluyendo cuatro Ligas de Campeones de la UEFA.

6. Paul Breitner (Alemania)

Este jugador alemán es recordado por su habilidad defensiva, su técnica y su capacidad para marcar goles. Fue un miembro clave del equipo alemán que ganó el Mundial de 1974 y también ganó dos Ligas de Campeones de la UEFA con el Bayern Múnich.

7. Antonio Cabrini (Italia)

Antonio Cabrini | IMAGO

Es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia por su habilidad defensiva, su técnica y su capacidad para marcar goles. Jugó la mayor parte de su carrera en la Juventus, donde ganó numerosos títulos, incluyendo siete Ligas italianas y una Liga de Campeones de la UEFA.

8. Júnior (Brasil)

Conocido por una técnica exquisita, rompió esquemas en el Flamengo y hasta en la Serie A italiana, donde no era usual ver laterales con vocación ultraofensiva en los 80's. Claro está, su peso mediático llegó principalmente gracias a titularizar en La Verdeamarela de Falcao, Sócrates y Zico durante las justas mundialistas del 82 y 86.

9. Silvio Marzolini (Argentina)

Aunque accionó a finales de los 50's, todo los 60's e inicios de los 70's, motivo por el que no participó en ninguna de las tres estrellas de La Albiceleste, el símbolo de Boca Juniors es una leyenda en el Río de La plata, y uno de los grandes laterales zurdos de la historia.

10. Andreas Brehme (Alemania)

Andreas Brehme | Alessandro Sabattini/GettyImages

Fallecido en 2024, Andy, derecho natural, fungió de referente marcando la punta izquierda, debido a su incansable trabajo y determinación. Dejó huella en el Kaiserlautern, el Inter de Milán y la selección germana, entre otros. De hecho, anotó el gol, de penal, que le dio a la Mannschaft, contra Argentina, el título en el Mundial de Italia 90.

11. Ruud Krol (Países Bajos)

Protagonista clave en el Ajax dominante de los años 70, Krol encarnó a la perfección el “fútbol total” de los Países Bajos. Multifacético, líder natural y sobresaliente en lo táctico, fue un capitán ejemplar. Logró tres Copas de Europa consecutivas y llevó a su selección a disputar una final mundialista.

12. Karl-Heinz Schnellinger ​​(Alemania)

Uno de los escasos defensores que logró situarse entre los tres finalistas del Balón de Oro, Schnellinger destacaba por su polivalencia y calidad técnica. Campeón tanto en Alemania como en Italia, tuvo actuaciones destacadas en múltiples Copas del Mundo. Su lectura de juego lo hacía sobresalir en una era dominada por los atacantes.

13. Jordi Alba (España)

Jordi Alba | Alex Caparros/GettyImages

Considerado uno de los laterales izquierdos más influyentes de la última década, fue pieza clave en la España que ganó la Euro 2012 y un elemento fundamental del Barcelona en la parte final de la etapa dorada con Lionel Messi a la cabeza.

14. Ashley Cole (Inglaterra)

Ashley Cole | Lintao Zhang/GettyImages

Para muchos, el lateral izquierdo inglés más destacado de la historia, tras brillar en Arsenal y Chelsea. Conquistó la Premier League con ambos equipos y la Champions con los Blues. Su gran capacidad defensiva le permitía neutralizar a los extremos más determinantes del mundo.

15. Bixente Lizarazu (Francia)

Bixente Lizarazu | Franck Seguin/GettyImages

Campeón mundial y europeo con la Francia de Zidane, Henry y compañía. El ex del Bayern Múnich fue un lateral muy completo y equilibrado en ambas facetas del juego, que resaltó a nivel de clubes, pero, especialmente, con su combinado nacional.

16. Mirsad Baljic (Yugoslavia)

Antiguo carrilero, con notables armas ofensivas, que tuvo un rendimiento destacado en el fútbol europeo durante la década de los 80, cuando representaba a Yugoslavia, antes de la separación de los Balcanes (eligióa Bosnia desde entonces).

17. Denis Irwin (Irlanda)

Denis Irwin | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Históricamente subestimado, Irwin fue una pieza fundamental en el Manchester United de Ferguson. Ambidiestro, constante y confiable, obtuvo siete Premier League y formó parte del histórico Triplete de 1999. Su calma y regularidad lo hicieron indispensable.

18. Patrice Evra (Francia)

Patrice Evra | Clive Mason/GettyImages

Tras un inicio complicado en el Manchester United, se convirtió en uno de los laterales más completos del planeta. Ganó la Champions League y cinco Premier Leagues, combinando potencia, disciplina táctica y un fuerte espíritu competitivo, elemento clave en el tramo final de la era Ferguson. También conquistó varias Serie A con la Juventus.

19. David Alaba (Austria)

David Alaba | Boris Streubel/GettyImages

Aunque actualmente desempeña rol de defensa central, puesto en el que ganó la Champions tanto con el Bayern Múnich en 2020 como con el Real Madrid en 2022 y 2024, el austriaco se erigió el lateral izquierdo titular de los bávaros que lograron el Triplete en 2013.

20. Eric Abidal (Francia)

Eric Abidal | LLUIS GENE/GettyImages

Defensor versátil y muy fiable, que más tarde también se afirmó como central. Tuvo un papel imprescindible en los triunfos del Barcelona entre 2009 y 2013, período en el que levantó dos Champions League. Además, alcanzó la final del Mundial 2006 con Les Bleus.

21. José Antonio Camacho (España)

Figura emblemática del Real Madrid de la Quinta del Buitre, con el que ganó 19 trofeos, y uno de los mayores referentes de una selección española que no era especialmente talentosa entre las décadas 70's y 80's.

22. Gianluca Zambrotta (Italia)

Gianluca Zambrotta | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Aunque jugó por la derecha en el Mundial que Italia conquistó en 2006, el versátil marcador de punta alcanzó un rendimiento sobresaliente con la Juventus actuando por la izquierda, trabajando a pierna cambiada, lo que incluso le llevó a fichar posteriormente por un Barcelona que recién había ganado la Champions con Ronaldinho ala cabeza.

23. Philipp Lahm (Alemania)

Philipp Lahm | FABRICE COFFRINI/GettyImages

A diferencia de Zambrotta, Lahm inició su carrera como lateral izquierdo, mostrando grandes cualidades ofensivas pese a jugar a perfil cambiado. Más adelante se estableció en su posición natural, por la derecha, donde se transformó en referente y capitán del Bayern del Triplete en 2013 y la Alemania campeona en Brasil 2014.

24. Filipe Luiz (Brasil)

Filipe Luís | Quality Sport Images/GettyImages

Tan trotamundos del fútbol como del rectángulo de juego. Quien pasara por las inferiores del Real Madrid se transformó en leyenda dentro de la mejor etapa del otro club grande de la capital española, el Atlético, con el que consiguió la primera de las Ligas del Cholo Simeone como entrenador, aunado a ser vital para que dicha entidad alcanzara dos finales de Champions League en tres temporadas. Su tradicional desdoble por fuera, garra y criterio con el balón también le llevaron al Chelsea, entre otras escuadras, aunado a la selección canarinha.

25. Andrew Robertson (Escocia)

Andrew Robertson | Shaun Botterill/GettyImages

Pese a que en el actual curso no es titular indiscutible en Anfield, el escocés resultó dueño absoluto del lateral izquierdo en la etapa más exitosa del Liverpool en este siglo, contribuyendo a la conquista de ocho títulos, incluida la Liga de Campeones 2018/2019 y la Premier League del ejercicio siguiente.

Jugador Clubes Selección Partidos disputados (club + selección) Nilton Santos Botafogo Brasil 729 Roberto Carlos União São João E. C., Atlético Mineiro, Palmeiras, Inter, Real Madrid, Fenerbahçe, Corinthians, Anzhí, Delhi Dynamos F. C. Brasil 1169 Giacinto Facchetti Inter Italia 728 Paolo Maldini AC Milan Italia 925 Marcelo Vieira Fluminense, Real Madrid, Olympiakos Brasil 625 Paul Breitner Bayern Munich, Real Madrid, Braunschweig Alemania 537 Antonio Cabrini Cremonense, Atalanta, Juventus, Bologna Italia 618 Júnior Flamengo, Torino, Pescara Brasil 453 Silvio Marzolini Ferro Oeste y Boca Juniors Argentina 408 Andreas Brehme Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern de Múnich, Inter de Milán, Real Zaragoza, Alemania 698 Ruud Krol Ajax, Whitecaps, Napoli, Cannes Países Bajos 730 Karl-Heinz Schnellinger Düren 99, Colonia, Roma, Mantova, AC Milan, TeBe Berlín Alemania 640 Jordi Alba (activo) Barcelona Juvenil, Nastic, Valencia, Barcelona, Inter Miami España 799 Ashley Cole Arsenal, Crystal Palace, Chelsea, Roma, LA Galaxy, Derby County Inglaterra 808 Bixente Lizarazu Girondins de Burdeos, Athletic Club, Bayern Múnich, Marsella Francia 702 Mirsad Baljic Zeljeznicar, Sion, Zúrich, Lucerna Yugoslavia 230 Denis Irwin Leeds United, Oldham Athletic, Manchester United, Wolverhampton Irlanda 696 Patrice Evra Brétigny, Marsala, Monza, Niza, Mónaco, Manchester United, Juventus, Marsella, West Ham Francia 806 David Alaba (activo) Austria Vienna, Hoffenheim, Bayern Múnich, Real Madrid Austria 772 Eric Abidal Mónaco, Lille, Lyon, Barcelona, Olympiacos Francia 504 José Antonio Camacho Real Madrid España 658 Gianluca Zambrotta Como, Bari, Juventus, Barcelona, AC Milan, Chiasso Italia 709 Philipp Lahm Bayern Múnich, Stuttgart Alemania 773 Filipe Luís Figueirense, Ajax, Rentistas, Real Madrid Castilla, Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid, Chelsea, Flamengo Brasil 780 Andrew Robertson (activo) Queen's Park, Dundee United, Hull City, Liverpool Escocia 647