¿Mensaje para Álvaro Arbeloa? La polémica respuesta de Raúl Asencio sobre la falta de minutos con el Real Madrid

Cuando un elemento de la calidad de Raúl Asencio no ve minutos dentro del terreno de juego y no sufre de ninguna lesión, las especulaciones apuntan hacia otra dirección. Bajo una hipotética tensión existente entre el jugador y Álvaro Arbeloa, se le preguntó al futbolista en cuestión por qué no ha jugado, y su respuesta, aunque contundente, ha dejado de qué hablar:

Deberías preguntarle a Arbeloa Raúl Asencio

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El Real Madrid no atraviesa por el mejor de los momentos. En lo que respecta a LaLiga, el FC Barcelona ya le saca siete puntos de distancia a la escuadra merengue, diferencia que, si bien no es definitiva, si luce complicada de revertir, tomando en consideración la cantidad de compromisos que quedan en el calendario y el entorno que se vive en Madrid.

Y en la UEFA Champions League las cosas tampoco pintan bien para el conjunto blanco. Si bien superaron con relativa facilidad al Manchester City en la llave de los octavos de final, en los cuartos se enfrentaron al Bayern Múnich y cayeron en casa 2-1, en el duelo de ida.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICH | THOMAS COEX/GettyImages

En este contexto, se esperaría que el joven estratega del Real Madrid, el español Álvaro Arbeloa, encontrara la manera de gestionar de forma casi perfecta los egos que habitan en el vestidor que él mismo comanda, para así sacar el mayor provecho posible a su plantilla y solucionar una tarea que, hasta el momento, y en las condiciones actuales, luce casi imposible de superar.

Sin embargo, en las últimas horas se ha hecho de conocimiento público un tenso cruce que el estratega en cuestión tuvo con un joven central que, hasta hace algunos meses, había entusiasmado a los aficionados del conjunto merengue por su gran efectividad. Hablamos, por supuesto, de Raúl Asencio, quien, se dice, le habría recriminado de fuerte manera al entrenador el que no lo haya alineado en los octavos de final contra el Manchester City.

Real Madrid Training Session | Maria Jimenez/GettyImages

Ante el Elche, Asencio tuvo que quedarse en el banquillo debido a una supuesta lesión, y su lugar fue ocupado por Antonio Rüdiger. Diversos rumores ponen en tela de duda la veracidad de su indisposición física, y adjudican a ello el que tampoco estuviera presente ante el Atlético de Madrid y frente al Bayern Múnich.

La tensión parece haber llegado a su punto máximo, por eso llamó la atención la respuesta de Raúl Asencio ante dicho cuestionamiento. Una respuesta que puede ser vista de manera categórica y hasta lógica, pero si uno lee entre líneas, puede hallar cierto dejo de reproche frente a un estratega que podría tener sus días contados en el Real Madrid.

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