Mercado de fichajes: Amorim planea fichar a un jugador del Manchester United; Haaland, Sandro Tonali y más

En la Premier League, el Everton estaría interesado en fichar a un importante delantero del Chelsea, mientras que, en LaLiga, el Real Madrid podría contratar a un interesante jugador de la Juventus de Turín.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Los representantes del centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, contactaron recientemente con el Arsenal para intentar negociar un acuerdo, pero los Gunners desistieron ante la preocupación por sus elevadas exigencias salariales y las altas comisiones de su agente. El Tottenham Hotspur continúa negociando con el italiano. (Fuente: Chronicle Live)

El Manchester United está dispuesto a escuchar ofertas por el centrocampista Mason Mount, pretendido por el exentrenador Ruben Amorim en el AC Milan. (Fuente: MilanPress)

El extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales con el Paris Saint-Germain, que ahora se espera que intente ficharlo tras dejar claro que prefiere unirse a los campeones de Europa antes que al Liverpool. (Fuente: Fabrice Hawkins)

Mientras tanto, el Liverpool se ha puesto en contacto con los representantes del centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, para conocer las condiciones de un posible traspaso este verano. Los Reds no han concretado su interés, a diferencia del Manchester United y el Tottenham. (Fuente: Fabrizio Romano)

El centrocampista del Borussia Dortmund, Félix Nmecha, podría regresar a la Premier League este verano, con el Chelsea y el Manchester United mostrando el mayor interés en el internacional alemán. (Fuente: TEAMtalk)

El Everton está trabajando para llegar a un acuerdo con el delantero del Chelsea, Liam Delap, quien está disponible para ser traspasado y despierta el interés de varios clubes de la Premier League. (Fuente: Football Insider)

Sunderland v Chelsea - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El Chelsea y el Newcastle están interesados ​​en fichar al delantero del Mónaco, Folarin Balogun. El delantero de la selección estadounidense está valorado en unos 57 millones de dólares (50 millones de euros, 43 millones de libras). (Fuente: CaughtOffside)

También interesan al Chelsea los delanteros del West Ham, Jarrod Bowen y Crysencio Summerville. (Fuente: The Guardian)

El Arsenal ha trabajado intensamente entre bastidores para fichar al extremo del Club Brujas, Christos Tzolis, y es el club con más probabilidades de concretar su fichaje. (Fuente: Dimitris Manakos)

El Nottingham Forest podría competir con el Inter por el fichaje del centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, mientras Elliot Anderson se acerca a un traspaso récord al Manchester City. (Fuente: Daily Mail)

Otro objetivo del Forest es el centrocampista del Manchester City, Mateo Kovačić, cuya disponibilidad también ha despertado el interés del Aston Villa. (Fuente: SportsBoom)

El Newcastle lidera la puja por el portero James Trafford del Manchester City este verano. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El PSG quiere al central del Barcelona, ​​Pau Cubarsí, como reemplazo a largo plazo de Marquinhos, pero el defensa no solo no está interesado, sino que el Barça insiste en que no está en venta. (Fuente: Fichajes)

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, ha dejado claro que no quiere fichar por el Real Madrid mientras Kylian Mbappé o Vinícius Júnior sigan en el equipo, ya que no desea compartir protagonismo con ninguna de las dos superestrellas. (Fuente: El Nacional)

El delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, ha sido ofrecido al Real Madrid mientras se prepara para dejar el club de la Serie A como agente libre. (Fuente: Matteo Moretto)

FBL-ITA-SERIE A-TORINO-JUVENTUS | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Vlahović también se ha ofrecido al Barcelona una vez más, tras haber sido rechazado previamente por el campeón de La Liga. (Fuente: Mundo Deportivo)

José Mourinho quiere que el Real Madrid fiche a un nuevo central, un centrocampista y un delantero. Alessandro Bastoni, del Inter, y Enzo Fernández, del Chelsea, son sus principales prioridades, mientras que el nuevo técnico espera evaluar a Gonzalo García en la pretemporada en busca de un delantero alternativo al estilo de Joselu. (Fuente: Defensa Central)

Marc-André ter Stegen ha dado luz verde a su traspaso al Ajax, pero el club holandés sigue intentando convencer al Barcelona, ​​que tiene reservas sobre el coste de la salida del portero. (Fuente: SPORT)

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