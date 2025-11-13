Mercado de fichajes: Bellingham lidera la rebelión en el Real Madrid; Vinicius Junior, Erling Haaland y más

Los rumores del mercado de fichajes no dan tregua en la Premier League ni en LaLiga. Clubes como el Manchester United, el Arsenal, el Chelsea y el Liverpool preparan movimientos clave para enero, mientras el Manchester City podría alterar el panorama con una operación millonaria. En España, el Real Madrid y el Barcelona también son protagonistas de posibles salidas y llegadas que podrían cambiar el equilibrio de poder en Europa. Aquí, los detalles más recientes.

Premier League

Bologna FC 1909 v SSC Napoli - Serie A | Ciancaphoto Studio/GettyImages

El Manchester United está interesado en volver a fichar al mediocampista del Napoli, Scott McTominay. El Newcastle United y el Tottenham Hotspur también desean llevar de regreso a la Premier League al futbolista escocés, incluso el Barcelona entraría a la disputa por el jugador. (Fuente: Mark Brus)

Mientras tanto, el Manchester United considera recuperar a Jadon Sancho luego de su decepcionante cesión con el Aston Villa, para así vender al extremo en enero. El Borussia Dortmund estaría interesado en un reencuentro, lo que podría generar los fondos necesarios para que los “Red Devils” firmen al delantero del Palmeiras, Vitor Roque. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal se muestra tranquilo respecto al futuro de su entrenador, Mikel Arteta, quien no contempla marcharse a pesar de estar cerca de los últimos 18 meses de su contrato. (Fuente: TEAMtalk)

El Nottingham Forest se prepara para una posible oferta del Real Madrid por el codiciado mediocampista Elliot Anderson. (Fuente: Defensa Central)

El Chelsea y el Bayern Múnich buscan fichar al portero del AC Milan, Mike Maignan, aprovechando que quedará como agente libre el próximo verano. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Es altamente probable que el Real Madrid deje ir a un futbolista importante en enero, y el Manchester City lidera la carrera para fichar al extremo Rodrygo en un acuerdo valorado en hasta 70 millones de libras (92,1 millones de dólares). El Chelsea también está interesado, pero teme afectar el desarrollo de Estêvão, mientras que el Tottenham ha decidido que sus exigencias salariales son demasiado altas. (Fuente: TEAMtalk)

El extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, quien interesa al Liverpool, ha pedido salir del club en enero. (Fuente: indykalia)

Otro objetivo del Liverpool es el extremo del Bayern Múnich, Serge Gnabry. La Juventus también está interesada en el futbolista alemán, pero considera que no puede competir con las ofertas económicas del club de Anfield. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Napoli busca cerrar una cesión para incorporar en enero al extremo del Liverpool, Federico Chiesa. (Fuente: Sport Mediaset)

LaLiga

Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Si el Real Madrid se desprende de Vinicius Junior y Rodrygo, el club planea reemplazarlos con el mediocampista del Paris Saint-Germain, Vitinha, y el delantero del Manchester City, Erling Haaland. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona ha mantenido conversaciones con el representante del lateral derecho del Crystal Palace, Daniel Muñoz. (Fuente: Julián Capera)

El Crystal Palace está dispuesto a pedir al menos 25 millones de libras (32,9 millones de dólares) ante el interés del Barcelona por Muñoz. (Fuente: Football Insider)

Jude Bellingham es actualmente la principal fuente de tensión con el entrenador Xabi Alonso dentro del vestuario del Real Madrid. El mediocampista inglés ha expresado públicamente sus dudas sobre el papel que desempeña bajo las órdenes del nuevo técnico. (Fuente: Iñaki Angulo)

Al mismo tiempo, Trent Alexander-Arnold está cada vez más preocupado por su situación en el Real Madrid y cree que Alonso le mintió respecto a las promesas que le hizo cuando hablaron por primera vez durante el verano. (Fuente: El Nacional)