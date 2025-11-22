Mercado de fichajes: Bellingham recibe una oferta sorpresa de la Premier League; Antoine Semenyo, Harry Kane y más



La Premier League y LaLiga se mueven con una intensidad que no da respiro. El Manchester United busca renovar su mediocampo, mientras el Arsenal presiona por un acuerdo millonario y el Chelsea observa de lejos la decisión de Nicolas Jackson. El Liverpool y el Bournemouth entran también en escena, y el Manchester City prepara su propia apuesta. En España, el Barcelona cambia de objetivo, el Real Madrid vuelve a la carga y el Atlético de Madrid queda rezagado en la pelea por una joya juvenil. Todo se mueve, nada está cerrado.





Premier League

Albania v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Alex Pantling/GettyImages

El Manchester United incluyó a Adam Wharton, Elliot Anderson y Carlos Baleba en una lista corta de tres opciones para reforzar el mediocampo en enero. (The Sun)

El Arsenal intensificó su búsqueda del jugador del Juventus, Kenan Yıldız, reuniéndose con su agente Jorge Mendes para discutir un posible acuerdo de €100 millones (£87.8 millones, $115 millones). (Football Transfers)

Nicolas Jackson no tiene intención de regresar al Chelsea y desea mantenerse en el Bayern Múnich, aunque es poco probable que el delantero pueda activar la opción de compra de su contrato. (The Mirror)

En medio del creciente interés del Liverpool por Antoine Semenyo, el entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, aseguró que no está preocupado por el futuro de su extremo. (The Mirror)

El Manchester City competirá con el Bayern Múnich por Givairo Read, futbolista de 19 años del Feyenoord, con la intención de convertir al neerlandés en su lateral derecho a largo plazo. (Fabrizio Romano)

A pesar de haber fichado a Viktor Gyökeres este verano, el Arsenal tiene a Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund, como alternativa en ataque si el sueco continúa con problemas de forma y ritmo. (Fichajes)

El Crystal Palace sostuvo conversaciones con Jean-Philippe Mateta para extender su contrato y alejar a posibles interesados, incluido el Manchester United. (The Mirror)

LaLiga

Atletico de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Barcelona desistió de fichar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid y ahora irá con todo por Harry Kane para reemplazar a Robert Lewandowski. (Mundo Deportivo)

Aunque tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2029, el agente de Achraf Hakimi insinuó un posible regreso del lateral al Real Madrid en el futuro. (Fichajes)

Con la mira puesta en ascender a la Premier League, el presidente del Birmingham City, Tom Wagner, espera que Jude Bellingham pueda regresar algún día al club donde comenzó su carrera. (The Mirror)

Tras los rumores que lo ligaron al Real Madrid en verano, Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen está a punto de concretar su regreso al Barcelona. (Defensa Central)

Con varios equipos europeos siguiendo a Nico Paz, el Real Madrid está decidido a activar su cláusula de recompra el próximo verano para traer de vuelta al mediocampista argentino. (Defensa Central)

El Atlético de Madrid y el Barcelona perdieron la carrera contra el Real Madrid para fichar a Mateo Quintana, la joya de 13 años del Celta de Vigo. (Defensa Central)