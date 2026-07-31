Mercado de fichajes: Bellingham y una posible salida del Real Madrid; Álvarez, Lewis Hall y más

En la Premier League, el Manchester City ha presentado una oferta para fichar al portero del Marsella, Gerónimo Rulli. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona está dispuesto a aumentar su oferta por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United contempla fichar a uno de estos tres delanteros: Liam Delap (Chelsea), Ollie Watkins (Aston Villa) o Dušan Vlahović (ex de la Juventus). (Fuente: Fichajes)

Por otro lado, la salida de Eddie Howe del Newcastle United podría propiciar que el Man Utd intente fichar al lateral izquierdo Lewis Hall. (Fuente: TEAMtalk)

Hall sigue siendo un objetivo soñado para su antiguo club, el Chelsea, que continúa vigilando su situación y podría pasar a la acción si el principal interesado, el Man Utd, no avanza en las negociaciones. (Fuente: Simon Phillips)

El Chelsea está dispuesto a competir con el Barcelona y el AC Milan por el fichaje del lateral derecho del Crystal Palace, Daniel Muñoz. (Fuente: El Universal)

El Borussia Dortmund estudia fichar a la joven promesa del Arsenal, Ethan Nwaneri; se espera que este tenga la oportunidad de demostrar su valía ante el técnico Mikel Arteta durante la pretemporada antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. (Fuente: The Sun)

El Manchester City ha presentado una oferta para fichar al portero del Marsella, Gerónimo Rulli, como nuevo suplente. (Fuente: Foot Mercato)

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Al Manchester United se le ha ofrecido recientemente la posibilidad de fichar al extremo del AC Milan, Rafael Leão, pero los "Red Devils" prefieren centrarse en intentar el fichaje de Francisco Conceição, de la Juventus. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Oporto negocia con el Tottenham Hotspur el fichaje del joven defensa Souza. (Fuente: Globo Esporte)

El Inter está muy cerca de alcanzar un acuerdo sobre las condiciones personales con el central del Tottenham, Cristian Romero; es probable que la operación por el internacional argentino se cierre en 46 millones de dólares (40 millones de euros / 34 millones de libras). (Fuente: Corriere dello Sport)

El Arsenal y el Liverpool están interesados ​​en fichar al extremo del Bournemouth, Rayan, quien también está en el radar del Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. (Fuente: The Sun)

El Chelsea está decidido a vender definitivamente al delantero de 21 años Deivid Washington, pero aún no ha encontrado equipos dispuestos a negociar algo que no sea una cesión. (Fuente: Trivela)

LaLiga

El Real Madrid confía en cerrar el fichaje del extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, antes de que el equipo de la Bundesliga parta hacia su gira de pretemporada este sábado. (Fuente: Florian Plettenberg)

El excentrocampista del Bayern de Múnich, Leon Goretzka, se ha ofrecido al Barcelona como sustituto del lesionado Frenkie de Jong. (Fuente: Matteo Moretto)

El padre del centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, se reunió con directivos del club al finalizar la temporada pasada para tratar una posible salida debido a discrepancias deportivas con los responsables del equipo. El club blanco dejó muy claro que no contempla tal posibilidad. (Fuente: Pepe Álvarez)

El Barcelona está dispuesto a aumentar su oferta por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. El temor a una ofensiva del Arsenal, sumado a la grave lesión de su principal alternativa, Junior Kroupi (del Bournemouth), ha llevado al presidente Joan Laporta a considerar que no tiene otra opción. (Fuente: El Nacional)

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

João Cancelo no se presentó en la fecha prevista para incorporarse al Al Hilal de Arabia Saudí, ya que sigue presionando para regresar al Barcelona. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid ha incluido al defensa de la Juventus, Renato Veiga, en su lista de posibles objetivos tras quedar impresionado por sus actuaciones en el Mundial. (Fuente: Ben Fernandes)

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