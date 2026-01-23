Mercado de fichajes: Cristiano compite con el Barcelona por una figura para el Al Nassr; Palmer, Dembélé y más

El mercado de fichajes comienza a tomar forma y los rumores no se detienen. La Premier League y LaLiga vuelven a ser el centro de atención, con grandes clubes siguiendo de cerca a figuras consolidadas y jóvenes promesas. Hay posibles salidas, regresos que ilusionan y negociaciones que podrían cambiar el panorama en distintas campañas. Entre cifras altas y decisiones clave, los equipos ya analizan sus movimientos. Aquí te presentamos un resumen claro y directo de los nombres y operaciones que hoy dominan la conversación.

Premier League

Los reportes sobre la nostalgia de Cole Palmer en el Chelsea han abierto la especulación sobre un posible movimiento al Manchester United, club al que apoyaba de niño. Se habla de una cifra cercana a los $134.3 millones. (Fuente: Express)

Pese a la aparente negativa del Manchester United a vender, la Roma prepara una nueva propuesta por Joshua Zirkzee. (Fuente: Sky Sports News)

El Arsenal y el Chelsea saben que Arda Güler podría salir del Real Madrid este verano si llega una oferta entre €90 y €100 millones ($105.3–117 millones). (Fuente: CaughtOffside)

El Bayern Múnich se sumó a la carrera por fichar a Elliot Anderson, objetivo desde hace tiempo del Manchester United y del Manchester City. El Nottingham Forest pediría $134.3 millones. (Fuente: Mark Brus)

El Chelsea no está cerca de cerrar un acuerdo con el Rennes por el central Jérémy Jacquet, ya que el club francés exige alrededor de €65 millones ($76.1 millones). (Fuente: Fabrizio Romano)

El Liverpool perdió la puja por el joven talento del Sheffield Wednesday, Yisa Alao, quien fichará por el Chelsea en una operación inicial de $585,000, con importantes variables. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Club América trabaja para convencer al delantero del Fulham, Raúl Jiménez, de regresar a las águilas tras el Mundial. (Fuente: mediotiempo)

El Chelsea y el Manchester United están interesados en el mediocampista del Borussia Dortmund, Felix Nmecha. Aunque el club alemán busca renovarlo, el jugador describió a la Premier League como una competición “especial”. (Fuente: Sky Germany)

El Manchester United muestra interés en el exmediocampista del Leicester City, Wilfred Ndidi, quien pasó los últimos seis meses en el Beşiktaş. (Fuente: Alan Myers)

LaLiga

Cristiano Ronaldo y João Félix lideran los esfuerzos del Al Nassr para fichar a Bernardo Silva cuando termine su contrato con el Manchester City en verano. Sin embargo, el Barcelona mantiene un interés de largo plazo y es considerado el principal rival del club saudí. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid descartó fichar a Ousmane Dembélé, pese a sus problemas contractuales con el PSG. El ganador del Balón de Oro exigiría un salario mensual cercano a €6 millones ($7 millones), muy por encima de los €1.5 millones que percibe actualmente. (Fuente: DefensaCentral)

La MLS sigue siendo una opción viable para Robert Lewandowski cuando finalice su contrato con el Barcelona. La liga saudí tampoco ha descartado intentar su fichaje. (Fuente: Sky Germany)

El mediocampista del PSG, Vitinha, es visto como la principal alternativa a Rodri en la búsqueda del Real Madrid por un refuerzo en el centro del campo el próximo verano. (Fuente: DefensaCentral)

El Atlético de Madrid recibió una oferta de cesión de €3 millones ($3.5 millones) por Thiago Almada, presentada por el Galatasaray. (Fuente: Santi Aouna)

Franco Mastantuono está dispuesto a competir con Nico Paz por un lugar en el once del Real Madrid y no contempla salir del club cuando el mediocampista del Como llegue el próximo verano. (Fuente: DefensaCentral)

