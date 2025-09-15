Mercado de fichajes: Cristiano Ronaldo busca fichar por 130 millones de euros en la Premier League, Salah y más

El mercado de fichajes europeo continúa agitado con grandes clubes como el Real Madrid, el Manchester United, el Barcelona y el PSG siguiendo de cerca a varias estrellas emergentes y consolidadas. Desde ofertas millonarias hasta negociaciones estratégicas para el futuro, los movimientos de este verano anticipan cambios significativos en la élite del fútbol. Cristiano Ronaldo y su Al Nassr han abierto la puerta a un escenario inesperado con una propuesta histórica por Phil Foden, mientras otros equipos buscan reforzarse en medio de una competencia feroz.

En paralelo, la atención se centra en los jóvenes talentos que podrían marcar la próxima década del fútbol. Futbolistas como Carlos Baleba, Adam Wharton o Kenan Yıldız se encuentran en la mira de equipos de primer nivel, mientras que clubes como Arsenal, Manchester City y Barcelona trabajan para blindar a sus estrellas y evitar fugas inesperadas.

Premier League

Cristiano Ronaldo y su Al Nassr han presentado una oferta récord de 130 millones de euros por Phil Foden, del Manchester City, antes del cierre del mercado de fichajes de la Saudi Pro League el 23 de septiembre. Una suma así convertiría a Foden en el inglés más caro de todos los tiempos. (Fuente: Fichajes)

El principal objetivo en el centro del campo del Manchester United sigue siendo Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion, pero crece el interés en la estrella del Nottingham Forest, Elliot Anderson. El mediocentro costará al menos 80,9 millones de euros (94,9 millones de dólares), pero no ha mostrado señales de forzar su salida. (Fuente: Football Insider)

Xabi Alonso es un gran admirador del centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, que quiere salir, pero el Real Madrid solo consideraría un movimiento en enero en dos escenarios: que uno de sus jugadores actuales sufra una lesión grave o que Dani Ceballos sea vendido. (Fuente: Defensa Central)

Adam Wharton | Michael Steele/GettyImages

A pesar del interés concreto de clubes como el Manchester United y el Real Madrid, el centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, da prioridad a un traspaso al Liverpool. Se espera que el internacional inglés cueste 69,3 millones de euros (81,3 millones de dólares). (Fuente: DaveOCKOP)

El Arsenal está “100%” seguro de que William Saliba y Bukayo Saka permanecerán en el norte de Londres pese a la incertidumbre sobre sus contratos, que están próximos a expirar. (Fuente: CaughtOffside)

Los ojeadores del Chelsea quedaron impresionados con el rendimiento de Kenan Yıldız para la Juventus contra el Inter en el Derby d’Italia de este fin de semana. El delantero turco sigue siendo uno de los principales objetivos de los “Blues” y costará más de 80 millones de euros. (Fuente: Mark Brus)

El Manchester United y el Paris Saint-Germain están compitiendo por la firma de Dayot Upamecano, que busca agotar su contrato con el Bayern Múnich. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

El Real Madrid está considerando un movimiento sensacional por Mohamed Salah una vez que expire su contrato con el Liverpool en 2027, repitiendo la táctica con la que consiguieron a Trent Alexander-Arnold en la capital española. (Fuente: Football Insider)

El PSG tiene un interés serio en el delantero del Barcelona, Ferran Torres, que exigiría una tarifa de al menos 70 millones de euros (82,1 millones de dólares). (Fuente: El Nacional)

Ferran Torres | Diego Souto/GettyImages

En un giro sorprendente, el Real Madrid está valorando ofrecer un nuevo contrato a Rodrygo tras un verano de intrigas en el mercado de fichajes. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona no ha cerrado la puerta a todas las ofertas por Dani Olmo en 2026. Si los problemas de lesiones del mediapunta persisten, los catalanes podrían aceptar una propuesta del Manchester City, ya que Pep Guardiola empuja a su club a fichar a Olmo. (Fuente: El Nacional)

El joven talento del Leicester City, Jeremy Monga, ha sido identificado sorpresivamente por el Real Madrid como uno de los principales candidatos para reemplazar a Vinicius Junior. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City se muestra confiado en retener a Erling Haaland pese a los esfuerzos del Real Madrid por llevárselo del Etihad. (Fuente: Football Insider)

El Elche, quien está haciendo un gran inicio de temporada se fijó en el marroquí y ex del Ajax y Chelsea, Hakim Ziyech para incorporarlo a su plantilla (Fuente: Transfermarkt)

Más noticias sobre el mercado de fichajes