Mercado de fichajes: Cristiano Ronaldo es pretendido en la Premier League; Virgil van Dijk, Vinícius Jr. y más

Los grandes clubes de Europa ya preparan sus próximos movimientos en un mercado que promete ser muy movido. Mientras unos equipos buscan urgentemente piezas para mejorar su creatividad y defensa, otros pelean por retener a sus estrellas ante ofertas millonarias.

Esta situación obliga a muchas directivas a planear ventas importantes para poder costear los nuevos fichajes, generando un efecto dominó que marcará el futuro de las plantillas este verano.

A continuación te compartimos algunos de los movimientos que suenan con más fuerza de cara al mercado de verano.

Premier League

El Inter de Milán está explorando un acuerdo para fichar al defensa central del Liverpool, Ibrahima Konaté, a medida que se acerca el final de su contrato. (Fuente: L’Interista)

A pesar de las preocupaciones sobre el futuro de Konaté, el Liverpool también está trabajando para encontrar un sucesor a largo plazo para Virgil van Dijk y buscará el fichaje de Micky van de Ven del Tottenham Hotspur. (Fuente: Topskills Sports UK)

El Arsenal está interesado en fichar al portero del Atalanta, Marco Carnesecchi, este verano, pero podría enfrentar la competencia del Manchester United, que lo admira desde hace tiempo. (Fuente: Corriere dello Sport)

Con Guglielmo Vicario vinculado a un regreso a la Serie A, el Tottenham busca un nuevo portero en la Premier League. Entre los considerados se encuentran James Trafford del Manchester City, Robin Roefs del Sunderland y Bart Verbruggen del Brighton & Hove Albion. (Fuente: TEAMtalk)

La búsqueda del Manchester United de un reemplazo para Casemiro los ha llevado a expresar interés en el centrocampista del Nottingham Forest, Ibrahim Sangaré. (Fuente: GIVEMESPORT)

El Man City está dispuesto a ofrecer 80 millones de euros para fichar al centrocampista del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea sigue de cerca la situación de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr ante las especulaciones de que podría intentar forzar su salida de Arabia Saudí. Los "Blues" son uno de los pocos equipos que podrían permitirse cerrar un acuerdo. (Fuente: Football Insider)

Al-Nassr v Al Wasl - AFC Champions League Elite West Region | Al Nassr FC/GettyImages

El extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, está siendo seguido por el trío inglés de Man Utd, Liverpool y Tottenham, quienes tendrán que competir con el Bayern de Múnich por un acuerdo que probablemente supere los 96 millones de euros. (Fuente: The Telegraph)

El lateral de la Juventus, Andrea Cambiaso, es objetivo del Liverpool, Man City y Real Madrid. El equipo de la Serie A exigirá más de 60 millones de euros para entablar negociaciones. (Fuente: CaughtOffside)

El Bayern Múnich exigirá una cifra de alrededor de 35 millones de euros para vender al defensa central Kim Min-jae este verano ante el interés del Chelsea y el Tottenham. (Fuente: Fussballdaten)

LaLiga

Los ojeadores del Real Madrid están siguiendo a Florian Wirtz del Liverpool, Enzo Fernández del Chelsea y Pablo Barrios del Atlético de Madrid en busca de más creatividad en el centro del campo. (Fuente: Defensa Central)

Los directivos del Barcelona han explorado varias alternativas a Marcus Rashford, pero ahora están convencidos de que fichar permanentemente al jugador cedido por el Man Utd es la decisión empresarial más sensata. A esta epifanía contribuyeron el precio de venta de 100 millones de euros que el AC Milan fijó por Rafael Leão y el traspaso de Antoine Semenyo al Man City en enero por 75 millones de euros. (Fuente: SPORT)

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCA | JOSEP LAGO/GettyImages

El claro favorito del Barcelona para reforzar el ataque es Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, a quien se le ha ofrecido un nuevo contrato con el equipo de Diego Simeone. El elevado coste de la operación podría obligar al Barça a vender a varios jugadores durante el verano. (Fuente: MARCA)

Un factor que complica los intentos del Real Madrid por vincular al extremo Vinicius Junior con un nuevo contrato es una oferta de 100 millones de euros del Man City. Pep Guardiola está desesperado por fichar al internacional brasileño. (Fuente: Fichajes)

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha ofrecido al Barcelona la oportunidad de fichar al lateral derecho Ben White como reemplazo del cuestionado Jules Koundé. (Fuente: El Nacional)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES