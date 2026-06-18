Mercado de fichajes: el Arsenal acuerda el intercambio por Gyökeres; Bruno Fernandes, Sandro Tonali y más

En la Premier League, el Chelsea busca fichar a un importante jugador del Everton. Mientras tanto. en LaLiga, Florentino Pérez intensifica las negociaciones por Michael Olise.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United se ha retirado de la puja por el centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, debido a la preocupación por el coste total del fichaje del internacional italiano. Arsenal, Manchester City y Tottenham Hotspur siguen interesados. (Fuente: The Telegraph)

El Arsenal ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para un trueque que le costaría al delantero Julián Álvarez 58 millones de dólares (50 millones de euros) más Viktor Gyökeres a cambio. (Fuente: El Chiringuito)

El extremo del Manchester City, Jérémy Doku, ha recibido ofertas de varios clubes europeos, pero ha rechazado todas para firmar un nuevo contrato en el Etihad. (Fuente: La Dernière Heure)

El Chelsea se ha puesto en contacto con el extremo del Everton, Iliman Ndiaye, en busca de alternativas a Morgan Rogers, del Aston Villa. (Fuente: Si Phillips)

SOCCER: JUN 16 FIFA World Cup 26 Group I - France vs Senegal | Icon Sportswire/GettyImages

El centrocampista de la Juventus, Khéphren Thuram, ha rechazado una oferta del Al Ahli saudí y sigue esperando una propuesta del Liverpool o del Manchester United. (Fuente: Tuttosport)

Siguiendo con la Juventus, el delantero Loïs Openda es libre de marcharse y el Everton está estudiando la posibilidad de fichar al belga en calidad de cedido inicialmente, con opción de compra. (Fuente: Football Insider)

El Brighton busca renovar el contrato del centrocampista Yasin Ayari tras una temporada impresionante que despertó el interés del Chelsea, el Liverpool, el Newcastle y el Tottenham. (Fuente: TEAMtalk)

El ascenso de Myles Lewis-Skelly como centrocampista del Arsenal ha hecho que Christian Nørgaard esté disponible para ser transferido. (Fuente: Bold)

El lateral derecho de la Atalanta, Marco Palestra, rechazó una oferta del Chelsea tras expresar su preocupación por el proyecto que se le ofrece en Stamford Bridge. (Fuente: Corriere dello Sport)

LaLiga

Marc Casadó está dispuesto a dejar el Barcelona este verano por falta de minutos. El Manchester United ha mostrado el mayor interés en el joven centrocampista. (Fuente: MARCA)

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha solicitado el fichaje del capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, cuya cláusula de rescisión ronda los 67 millones de dólares (58 millones de euros, 50 millones de libras). (Fuente: Fichajes)

Mientras tanto, el presidente Florentino Pérez sigue centrado en fichar al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, para el Real Madrid y ya ha contactado con el club para intentar cerrar un fichaje de gran envergadura. (Fuente: Mundo Deportivo)

FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SEN | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

Los ojeadores del Barcelona han seguido de cerca al centrocampista marfileño Cristo Inão Oulaï en el Mundial. Chelsea, Tottenham y Paris Saint-Germain están interesados ​​en el jugador de 20 años, cuyo valor de mercado, según el Trabzonspor turco, asciende a 58 millones de dólares (50 millones de euros, 43 millones de libras). (Fuente: SportsBoom)

Tras fichar a Marc Cucurella del Chelsea, el Real Madrid espera vender al lateral izquierdo Álvaro Carreras por al menos 29 millones de dólares (25 millones de euros). Si no se encuentra comprador, se venderá a Fran García. (Fuente: Lucas Navarrete)

El Real Madrid no impedirá la salida del extremo Rodrygo este verano, pero el brasileño está decidido a quedarse y luchar por un puesto en el Bernabéu. De igual modo, el centrocampista Eduardo Camavinga quiere permanecer en el club a pesar del interés del Inter de Milán. (Fuente: Mundo Deportivo)

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