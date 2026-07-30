Mercado de fichajes: el Arsenal busca una alternativa a Vinícius Jr.; Pedro, Rodri y más

En la Premier League, el Chelsea se prepara para recibir al delantero del Brighton & Hove Albion, Danny Welbeck. Mientras tanto, en LaLiga, el vigente campeón de España seguramente tendrá que acudir al mercado en busca de un nuevo «9» si pierde a Ferran Torres.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Si el Arsenal no logra concretar el fichaje estrella de Vinícius Júnior, ha identificado al extremo del RB Leipzig, Antonio Nusa, como su principal alternativa. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool ha contactado directamente con el entorno de la joven promesa mexicana Gilberto Mora. El adolescente está siendo seguido por 15 clubes, incluidos el Arsenal, el Manchester City, el Real Madrid, el Barcelona y el Paris Saint-Germain. (Fuente: TEAMtalk)

Otro joven que atrae la atención de los Reds es el extremo del Bournemouth, Rayan. El Arsenal también sigue de cerca al delantero, al igual que el Real Madrid, el Bayern de Múnich y el PSG. (Fuente: SunSport)

A pesar de que el Real Madrid ha reactivado su interés por Rodri, el Manchester City prefiere retener al centrocampista español en el Etihad Stadium la próxima temporada, incluso si él no desea firmar un nuevo contrato. (Fuente: Ben Jacobs)

Todos los documentos para completar el traspaso del defensa del Crystal Palace, Maxence Lacroix, al Chelsea están firmados y listos. Lo único que falta es que los Blues anuncien oficialmente la nueva incorporación. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Chelsea también se prepara para recibir al delantero del Brighton & Hove Albion, Danny Welbeck. El club está ultimando el traspaso; se espera que el inglés pase el reconocimiento médico esta semana y luego se una a la plantilla de Xabi Alonso en Hong Kong. (Fuente: The Athletic)

Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier League | Pedro Porru/MB Media/GettyImages

La inminente llegada de Welbeck acerca a Liam Delap a la salida. El delantero despierta el interés del Leeds United y su entorno también contactó con el Manchester United, pero los Red Devils no están interesados. (Fuente: TEAMtalk)

Tras una cesión decepcionante en el Tottenham Hotspur la temporada pasada, el delantero Randal Kolo Muani volverá a salir cedido, esta vez a la Juventus. Se ha alcanzado un acuerdo total con el PSG, que incluye una obligación de compra por valor de unos 45 millones de euros (51,2 millones de dólares). (Fuente: Florian Plettenberg)

Es probable que este traspaso elimine a un pretendiente para Joshua Zirkzee, del Manchester United, aunque el delantero sigue contando con el interés de la Roma y el Como. (Fuente: The i Paper)

Si se concreta el fichaje de Zirkzee, el United podría centrar su atención en Ollie Watkins, jugador del Aston Villa. El club también sigue de cerca a Dušan Vlahović, quien dejó la Juventus como agente libre. (Fuente: The Sun)

LaLiga

El Barcelona ha descartado el fichaje de Eli Junior Kroupi, jugador destacado del Bournemouth. El club catalán no está dispuesto a pagar los 100 millones de euros (114 millones de dólares) que cuesta su traspaso. (Fuente: Fichajes)

El club ha puesto ahora la mira en los delanteros João Pedro (Chelsea) y Vangelis Pavlidis (Benfica) como posibles sustitutos de Robert Lewandowski. No obstante, Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, sigue siendo el objetivo prioritario del Barcelona. (Fuente: Cadena SER)

El vigente campeón de España seguramente tendrá que acudir al mercado en busca de un nuevo «9» si pierde a Ferran Torres, quien es pretendido por el PSG. (Fuente: SPORT)

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Hablando de delanteros, José Mourinho ha pedido al Real Madrid que fiche a Dušan Vlahović. El nuevo técnico busca un «9» nato y de gran envergadura física para su equipo. (Fuente: Defensa Central)

El Real Madrid ha identificado a Diogo Costa, Gregor Kobel y Bart Verbruggen como posibles sustitutos de Thibaut Courtois. Aunque el club no tiene previsto fichar un nuevo portero este verano, esta medida busca adelantar la búsqueda de un sucesor. (Fuente: Fichajes)

Álvaro Arbeloa, exentrenador de categorías inferiores del Real Madrid, continúa llevándose jóvenes talentos del club blanco al Fulham. El español, que ya intenta cerrar el fichaje de Gonzalo García, negocia ahora la incorporación del mediapunta César Palacios. (Fuente: The Athletic)

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