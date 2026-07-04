Mercado de fichajes: el Arsenal planea fichar a Fernández; Amad, Virgil van Dijk y más

En la Premier League, el Tottenham estaría muy interesado en fichar a un importante jugador del Manchester City. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid podría dejar ir a dos de sus futbolistas, a petición de su ex director técnico, Xabi Alonso.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, es el principal objetivo del Liverpool para reforzar su ataque este verano, pero se necesitará una oferta importante para cerrar el acuerdo. (Fuente: Fabrizio Romano)

Sin embargo, Barcola podría preferir fichar por el Arsenal, ya que el atractivo de trabajar con Mikel Arteta y vivir en Londres podría influir en el internacional francés. (Fuente: Lewis Steele)

Tanto el Arsenal como el Manchester City están trabajando para intentar fichar al centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, quien ha sido rechazado públicamente por el Real Madrid. (Fuente: Gianluigi Longari)

También se le relaciona con una posible salida del Chelsea: el extremo Alejandro Garnacho. La Roma ha mostrado interés en una cesión inicial. (Fuente: Alfredo Pedullà)

Mientras tanto, el Chelsea trabaja en el fichaje del lateral izquierdo del Rayo Vallecano, Pep Chavarría. Ya se han acordado los términos personales y las negociaciones están en marcha entre ambos clubes. La oferta inicial de los Blues, de 14 millones de dólares (12 millones de euros, 10 millones de libras), no alcanza las exigencias del Rayo. (Fuente: MARCA)

El Liverpool ya no considera intocable al central Virgil van Dijk y está dispuesto a escuchar ofertas por el holandés. (Fuente: TEAMtalk)

Al Tottenham Hotspur se le ha ofrecido la posibilidad de fichar al extremo del AC Milan, Rafael Leão, quien también ha despertado el interés del Manchester United y del Barcelona. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Pero es el extremo del Manchester City, Savinho, quien encabeza la lista de objetivos del Tottenham. (Fuente: Ben Jacobs)

Manchester City v Aston Villa - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

A pesar del interés de varios equipos de la Premier League, el West Ham United se mantiene firme en su decisión de no vender al extremo Jarrod Bowen tras su descenso de la máxima categoría inglesa. (Fuente: Sky Sports News)

El Manchester United ha rechazado ofertas de varios clubes, incluido el AC Milan, por el extremo Amad Diallo y no tiene planes de vender a la estrella marfileña. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal, el Chelsea y el Manchester City han aceptado las exigencias del Lille de mantener al centrocampista Ayyoub Bouaddi cedido una temporada más y ahora están negociando el precio del jugador de 18 años. (Fuente: TEAMtalk)

El Newcastle United está considerando invertir el dinero obtenido con la venta de Sandro Tonali para fichar al centrocampista del Mónaco, Lamine Camara, quien está interesado en unirse al equipo. (Fuente: The i Paper)

El Aston Villa había llegado a un acuerdo para fichar al lateral derecho del Flamengo, Emerson Royal, pero el entrenador del equipo brasileño intervino para bloquear su venta. (Fuente: Bruno Andrade)

Tanto el Newcastle como el Nottingham Forest se han sumado a la puja por el lateral izquierdo del Sevilla, Oso, de 22 años. (Fuente: ABC Sevilla)

Uno de los grandes equipos de Turquía ha presentado una oferta para fichar al delantero del Tottenham, Richarlison. (Fuente: Yağız Sabuncuoğlu)

El Beşiktaş está cerca de llegar a un acuerdo para fichar al extremo del Arsenal, Leandro Trossard, con los términos personales y el precio del traspaso prácticamente cerrados. (Fuente: Turkish-Football)

Directivos del Inter se han reunido con el agente del central del Chelsea, Trevoh Chalobah, uno de los principales objetivos del equipo italiano. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

LaLiga

El Barcelona ha fijado como fecha límite el final del Mundial para su intento de fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, y buscará otras opciones si no se cierra el acuerdo pronto. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Real Madrid se prepara para posibles ofertas del entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, por los centrocampistas Aurélien Tchouaméni y Arda Güler. (Fuente: SPORT)

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Los acuerdos podrían haber dependido de un posible traspaso de Enzo Fernández al Real Madrid, pero los directivos del club consideraron que el argentino no encajaría bien en la plantilla actual y se han retirado públicamente de la operación. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

El Ajax ha llegado a un acuerdo para fichar al portero del Barcelona, ​​Marc-André ter Stegen, cedido para la próxima temporada y solo cubrirá el 10% de su salario. (Fuente: MARCA)

João Cancelo ha advertido al Al Hilal que solo regresará al club este verano si despiden al entrenador Simone Inzaghi, lo que se interpreta como una táctica para intentar forzar su traspaso definitivo al Barcelona. (Fuente: 365scores)

El Real Madrid no tiene ninguna preocupación sobre el futuro del centrocampista Federico Valverde a pesar de su altercado con Tchouaméni en mayo. (Fuente: MARCA)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES