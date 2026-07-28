Mercado de fichajes: el Arsenal prepara una oferta récord para fichar a Vinícius; Bradley Barcola, Rodri y más

El mercado de fichajes en el futbol europeo cerrará el 31 de agosto en la Bundesliga y la Ligue 1, mientras que en LaLiga, la Premier League y la Serie A la fecha límite para contratar futbolistas es hasta el 1 de septiembre. Queda más de un mes para que los grandes clubes del futbol europeo fortalezcan sus plantillas de cara al arranque de una nueva temporada.

A continuación te contamos los fichajes que suenan con más fuerza, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Tottenham Hotspur está dispuesto a pagar los 75 millones de dólares que pide el Barcelona para fichar al versátil defensa Jules Koundé. (Fuente: Fichajes)

Además del Liverpool, tanto el Arsenal como el Chelsea han mostrado interés en el extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. El internacional francés ha descartado definitivamente al Chelsea debido a la reciente mala racha de los Blues. (Fuente: L’Équipe)

El reciente acercamiento del Al Hilal al extremo del Everton, Iliman Ndiaye, ha puesto en alerta a sus pretendientes, el Liverpool y el Manchester United. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea le ha ofrecido un contrato de dos años al defensa internacional inglés John Stones, quien está dispuesto a fichar por el Chelsea. (Fuente: Simon Phillips)

Stones también interesa al Liverpool después de que el entrenador Andoni Iraola expresara su preocupación por la falta de profundidad en la defensa central. Ezri Konsa, del Aston Villa, es otro jugador que se baraja. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal cree que las finanzas no serán un problema si se les da una oportunidad real de fichar al extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, y está dispuesto a hacer un gran desembolso para fichar a un jugador de la calidad del internacional brasileño. (Fuente: FootballTransfers)

De hecho, el Arsenal está dispuesto a ofrecerle a Vinícius Jr. un salario que supera el que actualmente percibe Kylian Mbappé en el Real Madrid. (Fuente: El Nacional)

Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

El delantero del Brighton & Hove Albion, Danny Welbeck, se ha convertido en un objetivo sorpresa para el Chelsea. (Fuente: Kieran Gill)

También está en la mira del Chelsea el lateral izquierdo del Barcelona, ​​Gerard Martín, quien impresionó en su nuevo rol en el centro de la defensa de Hansi Flick la temporada pasada. (Fuente: CaughtOffside)

El Newcastle United ha reactivado su interés en el central del Atalanta, Giorgio Scalvini, ya que el club italiano busca recaudar fondos tras el fracaso del traspaso de Éderson al Manchester United. (Fuente: Tutto Atalanta)

El Tottenham está en negociaciones avanzadas para fichar al extremo del Manchester City, Savinho, tras superar la competencia del AC Milan. (Fuente: The Sun)

LaLiga

El Real Madrid está listo para presentar su primera oferta, por un valor aproximado de 57 millones de dólares, por el centrocampista del Manchester City, Rodri. (Fuente: Nicolò Schira)

La frustración por el fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid llevará al PSG a tomar represalias por Rodri. El campeón de Europa está dispuesto a ofrecerle al centrocampista español hasta tres veces más en salario para convencerlo de que rechace al Real Madrid y se mude a París. (Fuente: El Nacional)

President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey | Andrew Harnik/GettyImages

El Barcelona no ha abandonado su interés por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, y está dispuesto a aumentar su oferta a 148 millones de dólares para intentar cerrar el acuerdo. (Fuente: Cadena SER)

El delantero del Al Hilal, Darwin Núñez, sigue siendo una alternativa para el Barcelona, ​​pero no estará disponible como agente libre, ya que el club saudí, contrariamente a lo que se ha informado, no busca rescindir su contrato. Un acuerdo de cesión se considera la opción más viable. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid necesita recaudar fondos tras acordar el fichaje de Diomande. Los tres principales candidatos a la venta son Vinícius Jr., Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. (Fuente: Defensa Central)

Brahim Díaz, Arda Güler y Endrick son otro trío cuyo futuro en el Real Madrid podría verse comprometido si llegan ofertas adecuadas. (Fuente: TEAMtalk)

José Mourinho le ha comunicado a Eduardo Camavinga que probablemente tendrá pocos minutos en el Real Madrid la próxima temporada, pero el francés se mantiene firme en su decisión de no marcharse. (Fuente: Sergio Valentín)

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