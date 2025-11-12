Mercado de fichajes: el Barcelona contempla la cesión de Messi; Vinicius Junior, Enzo Fernández, Vitinha y más

El mercado de fichajes ya está calentando motores, desatando una intensa actividad en los despachos de los grandes de Europa. Los gigantes de LaLiga y la Premier League lideran esta carrera por encontrar refuerzos clave que fortalezcan sus plantillas y definan la lucha por los títulos. A continuación, te presentamos los rumores y las noticias más recientes sobre los posibles movimientos.

Premier League

Kobbie Mainoo ha dejado claro que quiere marcharse del Manchester United en enero y su corazón está puesto en un traspaso al Real Madrid. (Fuente: Fichajes).

El Man Utd ha registrado formalmente su interés en el centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, cuya etiqueta de precio se mantiene tan alta como 158.1 millones de dólares. (Fuente: Florian Plettenberg).

Arsenal, Liverpool y Juventus están siguiendo al centrocampista del Paris Saint-Germain, Vitinha, pero se enfrentan a tener que cumplir el precio de venta del equipo francés de 130 millones de euros para concretar un acuerdo. (Fuente: CaughtOffside).

Algunos cercanos a Pep Guardiola creen que el entrenador del Manchester City podría optar por dejar su puesto el próximo verano tras cumplir su décimo año en el banquillo del Etihad. (Fuente: The Times).

Manchester City v Liverpool - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Varios clubes de la Premier League han manifestado su interés en fichar al joven del Arsenal, Myles Lewis-Skelly, a quien se le ha advertido que necesita jugar más minutos si quiere regresar a la selección de Inglaterra para el Mundial del próximo verano. (Fuente: Sky Sports).

El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, ha rechazado firmemente otro acercamiento del Real Madrid y ahora está en conversaciones con los Blues sobre un contrato mejorado. (Fuente: Aarón Ramiro).

Ojeadores del Man Utd han estado observando al delantero del Bahía de 17 años, Dell, apodado el 'Erling Haaland brasileño', pero el hecho de que el City Group posea el 90% del equipo brasileño convierte al Man City en el claro favorito para su firma. (Fuente: United in Focus).

Durante los viajes para observar al delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, ojeadores del Arsenal, Liverpool y Man Utd han quedado cautivados por el lateral derecho Wilfried Singo. Se esperan ofertas por el jugador de 24 años en enero. (Fuente: Sabah).

La Juventus podría considerar ofertas por el delantero Jonathan David en enero. El Tottenham Hotspur ha preguntado repetidamente por el internacional canadiense, mientras que Chelsea y AC Milan son admiradores conocidos. (Fuente: Tuttosport).

El agente del delantero del Man Utd, Joshua Zirkzee, espera asegurar un traspaso a la Premier League para el holandés. El West Ham United es el único equipo que ha mostrado un interés concreto, pero Zirkzee preferiría mudarse al equipo de la Serie A, la Roma. (Fuente: Gazzetta dello Sport).

La Liga

El Barcelona está listo para hacer una oferta de 50 millones de euros (43.9 millones de libras, 57.8 millones de dólares) para fichar al centrocampista del Liverpool, Ryan Gravenberch, en enero y cree que dicha tarifa será suficiente para iniciar negociaciones formales. (Fuente: Fichajes).

Manchester City v Liverpool - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Las conversaciones contractuales entre el Real Madrid y Vinicius Junior han colapsado por completo y el brasileño está ahora en venta por un precio de 150 millones de euros. Un movimiento a Arabia Saudita es lo más probable, ya que los pretendientes de la Premier League como el Man City actualmente no están considerando hacer ofertas. (Fuente: Sacha Tavolieri).

El Real Madrid quiere vender a otro extremo, Rodrygo, y espera enviarlo al Liverpool en un acuerdo de trueque que involucre a Florian Wirtz. Se cree que ambos clubes están abiertos a hacer negocios. (Fuente: Defensa Central).

Julián Álvarez está considerando dejar el Atlético de Madrid. Un traspaso al Barcelona es lo más probable para el delantero, pero tanto el Chelsea como el PSG están siguiendo la situación. (Fuente: The Chelsea Chronicle).

El Barcelona busca acelerar sus planes para reunirse con Lionel Messi. Se está considerando una cesión a corto plazo para el delantero del Inter Miami, a quien incluso se le podría dar la oportunidad de regresar al Camp Nou en un rol de jugador-embajador. (Fuente: Fichajes).

Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup Playoffs | Leonardo Fernandez/GettyImages

Sin embargo, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, está firmemente en contra de un movimiento por Messi, creyendo que tal acuerdo es completamente innecesario. (Fuente: El Nacional).