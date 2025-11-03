Mercado de fichajes: el Barcelona planea intercambio por Haaland; el Liverpool hace oferta por Wharton

El mercado de fichajes sigue ardiendo en Europa. el Barcelona y el Real Madrid planean grandes movimientos, mientras los clubes de la Premier League buscan asegurar a sus futuras estrellas. Rashford podría rebajar su salario para seguir en el Barça, Liverpool acelera por Wharton, Haaland vuelve a ser el nombre más deseado entre los gigantes del continente, son algunos de los rumores abordados en este artículo.

El Barcelona ha hablado con Marcus Rashford para advertirle que deberá aceptar una nueva rebaja salarial si quiere cerrar su fichaje definitivo por el club el próximo verano. Ambas partes desean llegar a un acuerdo, pero se prevé que las negociaciones económicas sean “complicadas”. (Fuente: SPORT)

El Liverpool teme entrar en una guerra de ofertas con el Real Madrid por el mediocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, y ha decidido igualar el precio solicitado por el club londinense: 60 millones de euros (52,7 millones de libras / 69,3 millones de dólares), con el objetivo de cerrar la operación lo antes posible. (Fuente: Defensa Central)

El Manchester United competirá con el Manchester City por el fichaje del joven extremo de 16 años del Leicester City, Jeremy Monga. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea compite con el Inter Miami y el Sevilla por el mediocampista de 20 años de Boca Juniors, Milton Delgado. (Fuente: El Intransigente)

El Aston Villa se ha unido al Manchester United y al West Ham en la puja por el delantero del Real Madrid, Endrick, quien pasará la segunda mitad de la temporada cedido. (Fuente: Daily Star)

El Manchester United y el Tottenham siguen atentos al central del Everton, Jarrad Branthwaite, cuyo valor se mantiene en 70 millones de libras (92 millones de dólares). (Fuente: CaughtOffside)

El Lille asume que perderá al joven mediocampista Ayyoub Bouaddi el próximo año, ya que varios clubes grandes de Europa —el Arsenal, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester City, el Manchester United y el Tottenham— han mostrado interés. (Fuente: TBR Football)

Si el Real Madrid vende al extremo Vinícius Junior el próximo verano, su principal objetivo para reemplazarlo será el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane.

En su intento por ahorrar dinero en la búsqueda del delantero del Manchester City, Erling Haaland, el Barcelona prepara un gran intercambio que incluiría al mediocampista Dani Olmo rumbo al Etihad a cambio del noruego. (Fuente: El Nacional)

Por su parte, Haaland “vería con muy buenos ojos” jugar en el Real Madrid. (Fuente: Jorge Picón)

El Barcelona ha recibido una oferta de 35 millones de euros (30,8 millones de libras / 40,4 millones de dólares) de un club saudí sin identificar por el delantero Robert Lewandowski, con vistas al mercado de enero. (Fuente: Fichajes)

El Atlético de Madrid compite con el Tottenham por el fichaje del defensa de River Plate, Lautaro Rivero, de 21 años, quien tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros (87,9 millones de libras / 115,5 millones de dólares). (Fuente: La Razón)