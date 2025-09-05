Mercado de fichajes: el Barcelona quiere a Lisandro Martínez; Kobbie Mainoo, Olise y más

En Europa el mercado de fichajes es un tema que nunca pasa de moda. A pesar de haber cerrado la ventana de verano, estos meses serán utilizados por los clubes para pensar cuál será su próximo gran movimiento a fin de año.

A continuación dejamos las últimas noticias y novedades al respecto con Marc Guéhi, Raheem Sterling o Endrick como protagonistas.

LaLiga

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Hansi Flick ya le advirtió a Marcus Rashford que debe mejorar tanto en lo físico como en lo mental si quiere ganar más minutos en el Barcelona esta temporada. Aun así, el club mantiene la confianza en el jugador cedido por el Manchester United. (Fuente: El Nacional)

El primer objetivo en la lista de fichajes del técnico blaugrana es el defensor central del Manchester United, Lisandro Martínez, quien vería con buenos ojos un traspaso al Camp Nou. (Fuente: Fichajes)

Varios clubes están siguiendo de cerca al delantero del Real Madrid, Endrick, ante posibles ofertas de cesión en enero. El brasileño, si bien está contento, reconoce que necesita jugar más para ganarse un lugar en la convocatoria al Mundial del próximo verano. (Fuente: Defensa Central)

Xabi Alonso pidió expresamente al jefe de ojeadores del Real Madrid, Juni Calafat, que viajara a Países Bajos para observar al mediocampista de 19 años del AZ Alkmaar, Kees Smit, a quien considera un posible objetivo. (Fuente: Real Madrid Confidencial)

El Sevilla sigue siendo vinculado con Hakim Ziyech, todavía sin equipo tras el cierre del mercado. El club no pudo liberar la ficha del portero Álvaro Fernández , apartado por Almeyda y renovado por Víctor Orta antes de su salida, lo que impidió avanzar en nuevas incorporaciones. Solo si logran resolver su situación contractual podrían ir por el marroquí, cuya negativa a firmar con otros clubes alimenta las sospechas de un posible acuerdo con los de Nervión. (Fuente: AS)

Premier League

Pescara v Ternana - Serie c Play-Off Final | Danilo Di Giovanni/GettyImages

El Manchester United está considerando un movimiento por el mediocampista del Al-Duhail, Marco Verratti. El jugador de 32 años, ex Paris Saint-Germain, está dispuesto a dejar Qatar y le interesa un pase a la Premier League. (Fuente: Fichajes)

El Crystal Palace está dispuesto a vender al defensor central Marc Guéhi al Liverpool en enero por solo 25 millones de libras (unos 29,5 millones de euros). Los Reds estarían dispuestos a cerrar la operación, conscientes de que Barcelona y Real Madrid podrían adelantarse con un preacuerdo de libre transferencia en ese momento. (Fuente: Football Insider)

El plan del Liverpool para los próximos dos años es encontrar un reemplazo a largo plazo para Mohamed Salah. El alemán Michael Olise, del Bayern Múnich, estaría en la parte más alta de la lista de objetivos. (Fuente: Daily Mail)

Nathan Aké es objetivo de Everton, Nottingham Forest y Tottenham Hotspur. El Manchester City valora al defensor neerlandés en alrededor de 15 millones de libras (unos 17,7 millones de euros). (Fuente: CaughtOffside)

Más noticias sobre el mercado de fichajes