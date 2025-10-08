Mercado de fichajes: el Barcelona recibe una oferta récord por Yamal; Bellingham, Doué, Güler y más

El mercado de transferencias no para. Es cierto que el mismo está cerrado hasta los primeros días de enero del 2026, pero los clubes continúan sondeando y analizando posibles movimientos. Con ello buscan seguir estando alertas ante cualquier situación beneficiosa para sus instituciones, y así tener el mejor equipo de fútbol posible.

Aquí están las novedades del día de la fecha en el mercado de fichajes europeo.

PREMIER LEAGUE

Everton v Crystal Palace - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

El Manchester United está listo para competir con el Liverpool por el fichaje del central del Crystal Palace, Marc Guéhi, quien ha sido identificado como el sustituto predilecto a largo plazo de Harry Maguire. (Fuente: United In Focus).

A pesar del interés del Real Madrid, el Chelsea se muestra tranquilo respecto al futuro del centrocampista Enzo Fernández, ya que su contrato, vigente hasta 2032, les da la facultad de exigir una tarifa que supera la comodidad del club español. (Fuente: Flashscore)

Más allá de no ser de los habituales titulares, Harry Maguire estaría dispuesto a aceptar una bajada de sueldo significativa con tal de poder permanecer en el proyecto del Manchester United por unos años más. (Fuente: Fichajes)

LALIGA

Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Real Madrid intensifica sus planes para fichar al extremo del Paris Saint-Germain, Desiré Doué , pero se enfrenta a una dura batalla para convencer al club francés de que lo venda. (Fuente: Fichajes)

A pesar de las especulaciones, los directivos del Real Madrid han descartado la salida de Jude Bellingham y se muestran completamente tranquilos respecto a su futuro. (Fuente: Defensa Central)

Se espera que el Chelsea presente una oferta por el centrocampista del Barcelona, Marc Casadó en enero. El Arsenal también está interesado en el jugador de 22 años, cuyo precio ronda los 35 millones de euros, unos 41 millones de dólares. (Fuente: The Daily Briefing)

El PSG está dispuesto a romper el récord mundial de fichajes con una oferta de 230 millones de euros, aproximadamente 269,3 millones de dólares por Lamine Yamal. (Fuente: Defensa Central)

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El Real Madrid está dispuesto a rechazar ofertas tanto del Arsenal como del Newcastle United por el centrocampista Arda Güler tras verlo consolidarse como titular con Xabi Alonso. (Fuente: Football Insider)

El director deportivo Deco quiere que los próximos tres fichajes del Barcelona sean un central zurdo, un lateral físico y un delantero estrella. (Fuente: Sport)

SERIE A

FC Internazionale v US Cremonese - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

El Inter ya ha reservado los 15 millones de euros (17,6 millones de dólares) necesarios para fichar a Manuel Akanji, el próximo verano. El jugador se encuentra actualmente cedido por el Manchester City. (Fuente: Corriere dello Sport)

Más noticias sobre el mercado de fichajes