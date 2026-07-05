Mercado de fichajes: el Bayern Múnich se interesa por Vinicius Jr.; Haaland, Aurélien Tchouaméni y más

En la Premier League, el Liverpool estaría interesado en fichar a un centrocampista del Almería. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid buscaría facilitar la salida de una de sus principales figuras.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha convencido al centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, para que se una a él en Stamford Bridge este verano, a pesar del interés del Manchester United. (Fuente: El Nacional)

Erling Haaland no está convencido con la dirección que está tomando el Manchester City bajo la dirección del nuevo entrenador Enzo Maresca y está considerando seguir los pasos de Pep Guardiola y Bernardo Silva y abandonar el Etihad Stadium este mismo verano. (Fuente: El Nacional)

El capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, ha llegado a un acuerdo para dejar el club y unirse al Galatasaray, que espera cerrar su fichaje por menos de 46 millones de dólares (40 millones de euros, 34 millones de libras). (Fuente: Selman Öztürk)

Por otro lado, los rumores sobre la inminente salida de Ødegaard son «completamente falsos». (Fuente: GOAL)

El Arsenal quiere fichar a un nuevo centrocampista este verano y, por lo tanto, no está dispuesto a aceptar las exigencias del Lille de ceder a Ayyoub Bouaddi al equipo francés por una temporada más. De momento, el Manchester City es el club que más interés ha mostrado. (Fuente: Mark Brus)

El Liverpool sigue considerando al central Virgil van Dijk un jugador clave y no contempla su salida este verano, a pesar de los rumores. (Fuente: James Pearce)

Podría llegar al Liverpool el centrocampista del Almería, Sergio Arribas, de 24 años, que anotó 25 goles y dio siete asistencias en la segunda división española la temporada pasada. (Fuente: IDEAL)

Ud Almeria V Malaga Cf - Laliga Hypermotion | Europa Press Sports/GettyImages

Liam Delap, objetivo del Everton, no quiere dejar el Chelsea este verano y espera tener la oportunidad de demostrar su valía al nuevo entrenador. (Fuente: Football Insider)

Arsenal, Manchester City y Manchester United se han puesto en contacto con el Bournemouth para preguntar por el centrocampista Alex Scott, pero los Cherries insisten en que ni siquiera considerarán ofertas. (Fuente: Nizaar Kinsella)

Liverpool, Manchester United y Nottingham Forest han explorado la posibilidad de fichar al centrocampista de la Juventus, Khéphren Thuram. (Fuente: Tuttosport)

El Fulham está dispuesto a competir con el Chelsea y el Manchester United por el fichaje del centrocampista del West Ham United, Crysencio Summerville. (Fuente: The Guardian)

El Tottenham Hotspur compite con el Everton, el Fulham y el Nottingham Forest por el lateral del Atalanta, Raoul Bellanova. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El defensa central de la Juventus, Bremer, también interesa al Tottenham. (Fuente: TuttoJuve)

El Aston Villa y el Leeds United han mostrado interés en el portero del Parma, Zion Suzuki, pero la Juventus se niega a pagar su precio. (Fuente: Simone Lorini)

LaLiga

José Mourinho ha animado al Real Madrid a vender al centrocampista Federico Valverde para recaudar fondos y así poder fichar a Michael Olise, del Bayern de Múnich. (Fuente: El Nacional)

Mientras tanto, el Bayern se ha puesto en contacto con el extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, a quien se le permite abandonar el Bernabéu este verano para evitar perderlo como agente libre cuando finalice su contrato en 2027. (Fuente: Ekrem Konur)

El deseo del Real Madrid de vender a Vinícius Júnior es tan fuerte que incluso están dispuestos a ofrecerle parte de su traspaso para animarlo a buscar una salida. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

El Atlético de Madrid y el Barcelona siguen de cerca al central del Tottenham, Cristian Romero, quien ha dejado claro que quiere abandonar el club a pesar del deseo de Roberto De Zerbi de retenerlo. (Fuente: Gianluigi Longari)

El Al Hilal busca fichar al centrocampista Marc Casadó del Barcelona, ​​que está dispuesto a cerrar una venta rápida por 34 millones de dólares (30 millones de euros). (Fuente: MARCA)

El Real Madrid está interesado en fichar al centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães, cuyo precio de 80 millones de dólares (70 millones de euros, 60 millones de libras) se considera una buena inversión en el Bernabéu. (Fuente: Fichajes)

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