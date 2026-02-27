Mercado de fichajes: el Chelsea acelera por Rodrygo; Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann y más

El mercado de fichajes comienza a tomar temperatura tanto en la Premier League como en LaLiga. Grandes clubes mueven piezas, rechazan ofertas y preparan propuestas millonarias que pueden alterar el panorama competitivo de la próxima temporada. Desde la postura firme del Arsenal ante el interés del Real Madrid, hasta la ofensiva del Liverpool por Eduardo Camavinga, los rumores se multiplican. A esto se suman decisiones clave que involucran a figuras como Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann, en un escenario donde cada movimiento puede marcar diferencias.

Premier League

El Arsenal rechazó una consulta del Real Madrid por el defensor Gabriel. El club español tenía en la mira al brasileño para reforzar su zaga, pero dejó claro que no está en venta. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United sigue de cerca al mediocampista del Villarreal CF, Pape Gueye. En Old Trafford lo consideran un posible reemplazo ideal para Casemiro. (Fuente: Foot Mercato)

Mientras continúan las especulaciones sobre el futuro de Pep Guardiola en el Manchester City, el Al-Ahli de la Qatar Stars League —club donde el técnico jugó durante dos años— surge como un candidato serio para intentar sacarlo del Etihad. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool FC prepara una oferta de 117.8 millones de dólares (100 millones de euros) por el mediocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga. En el club español consideran que una propuesta de ese nivel sería difícil de ignorar. (Fuente: Fichajes)

El plan principal del Tottenham Hotspur es el regreso de Mauricio Pochettino este verano, aunque su contrato con la selección masculina de Estados Unidos podría complicar la operación. (Fuente: Henry Winter, vía Market Madness)

El Chelsea FC está listo para avanzar si Rodrygo decide salir del Real Madrid. El Arsenal, el Tottenham Hotspur, el Al-Hilal y el Inter de Milán también siguen de cerca al brasileño. (Fuente: El Nacional)

A pesar del buen momento de Kobbie Mainoo bajo la dirección de Michael Carrick, el Manchester United aún no reabre negociaciones para renovar su contrato, aunque la intención es asegurarle un acuerdo a largo plazo. (Fuente: The Sun)

El Liverpool FC y el Manchester United no están dispuestos a pagar los 67.5 millones de dólares que pide el Wolverhampton Wanderers por el joven Mateus Mané. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Cristiano Ronaldo desea volver a jugar la Champions League la próxima temporada. Por ahora, no está claro si regresaría a LaLiga o si continuará su carrera en otro destino. (Fuente: Indykaila)

El futuro de Rodrygo en el Real Madrid podría depender de la posible llegada de Jürgen Klopp. El brasileño considera que tendría más oportunidades bajo la dirección del exentrenador del Liverpool FC, lo que podría influir en su decisión de permanecer en el Santiago Bernabéu. (Fuente: El Nacional)

El FC Barcelona recibió una invitación del Arsenal para fichar al lateral Ben White como solución a los problemas por la banda derecha, donde Jules Koundé no ha terminado de convencer. (Fuente: Fichajes)

El referente del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, debe decidir entre terminar la temporada en la capital española o trasladarse a Estados Unidos para unirse al Orlando City SC. El club de la MLS fijó como fecha límite el 26 de marzo. (Fuente: MARCA)

El Real Betis estableció un precio inicial de 47.1 millones de dólares por Abde Ezzalzouli. El Newcastle United, el Aston Villa, el West Ham United y el Everton FC siguen de cerca al extremo. (Fuente: Sports Boom)

El Atlético de Madrid también muestra interés en el extremo del Club Brugge, Carlos Forbs, una de las revelaciones de la temporada. El objetivo es cerrar la operación antes de que su valor aumente aún más. (Fuente: Fichajes)

