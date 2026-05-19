Mercado de fichajes: el Chelsea buscaría fichar a Mbappé; Vinícius Junior, Federico Valverde y más

Cada vez se acerca más el arranque del mercado de fichajes de verano. En año mundialista, se espera que los grandes clubes de la Premier League y LaLiga fortalezcan sus plantillas con las figuras más cotizadas del orbe.

El Real Madrid es uno de los equipos que podrían experimentar más cambios de cara a la próxima temporada. Los merengues arrancarán un nuevo proyecto, muy probablemente bajo el liderazgo de José Mourinho, tras dos años de fracasos.

El Chelsea es otra de las escuadras que abrirán la chequera en verano buscando regresar a los primeros lugares del futbol inglés.

A continuación te presentamos los fichajes que suenan con más fuerza en los medios europeos.

Publicado originalmente en SI FC.

LaLiga

José Mourinho, quien se perfila para tomar las riendas del Real Madrid, ha instado al club a retener al mediocampista Federico Valverde ante el interés del Manchester United. (Fuente: Football Insider)

Federico Valverde (Real Madrid FC) seen in action during | SOPA Images/GettyImages

Sin embargo, Mourinho está dispuesto a dejar marchar a Eduardo Camavinga y ha pedido que João Gomes, del Wolverhampton Wanderers, sea su sustituto. (Fuente: Látigo Serrano)

Algunos dentro del Real Madrid creen que Kylian Mbappé y Vinícius Júnior no tienen futuro como dupla y desean desprenderse de uno de ellos este verano. De los dos, Mbappé es quien goza de mayor prestigio ante el presidente Florentino Pérez. (Fuente: L’Équipe)

Los representantes del delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, y del mediocampista del Manchester City, Bernardo Silva, se han puesto en contacto con el Barcelona para intentar dejar sus clubes como agentes libres, pero el conjunto azulgrana ha rechazado a ambos jugadores. (Fuente: Cadena SER)

El Barcelona ve en el delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, el sustituto ideal para Robert Lewandowski, quien se marcha del club. (Fuente: Fichajes)

Otro jugador que interesa al Barcelona es el delantero de 19 años del Bayer Leverkusen, Christian Kofane. El campeón de La Liga, junto con el Arsenal, es el club que muestra mayor interés en un jugador que también interesa al Brentford, Chelsea, Newcastle y Bayern de Múnich. (Fuente: Africafoot)

Premier League

El Manchester United está explorando un trueque por el extremo del AC Milan, Rafael Leão, y podría enviar a Marcus Rashford, Joshua Zirkzee o Manuel Ugarte a Italia a cambio. (Fuente: CaughtOffside)

Directivos del Chelsea han hablado con la madre del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, y el nuevo entrenador, Xabi Alonso, está interesado en reencontrarse con el francés. (Fuente: El Nacional)

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Entre los objetivos de Alonso para el Chelsea se encuentran el delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick, y los centrocampistas del Real Madrid, Brahim Díaz y Dani Ceballos. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea también está negociando el regreso del lateral izquierdo del Newcastle United, Lewis Hall. (Fuente: Si Phillips)

Tras no clasificarse a la Champions League de la próxima temporada, el Newcastle contempla vender jugadores para evitar sanciones económicas. Se espera que el mediocampista Sandro Tonali, objetivo tanto del Manchester City como del Manchester United, esté disponible para su traspaso. (Fuente: Corriere della Sera)

El Bayern Múnich está considerando fichar al central del Manchester City, Joško Gvardiol, a quien se le ofrecerá un nuevo contrato en el Etihad Stadium. (Fuente: SPORT BILD)

Si Enzo Maresca se convierte en el nuevo entrenador del Manchester City, se espera que intente fichar al lateral del Atalanta, Marco Palestra. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

El Chelsea y wl Manchester United lideran la puja por el delantero del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, quien podrá marcharse este verano si se ofrece una buena oferta. El Liverpool también sigue de cerca al internacional alemán. (Fuente: TEAMtalk)

Mientras tanto, el Liverpool busca al extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, cuyo interés por fichar por el Liverpool está en aumento. (Fuente: Le10sport)

El Borussia Dortmund está perdiendo interés en el regreso del extremo del Manchester United, Jadon Sancho, y en su lugar está interesado en fichar al joven del Arsenal, Ethan Nwaneri. (Fuente: Sky Alemania)

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