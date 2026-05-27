Mercado de fichajes: el Chelsea está interesado en Mainoo; Enzo Fernández, Morgan Rogers y más

En la Premier League, el Arsenal se suma a la disputa por un campeón del mundo, comptiendo contra clubes como el Real Madrid y el Manchester City. En LaLiga, mientras tanto, el conjunto blanco recibiría de vuelta a una de sus máximas figuras, aunque ya no más como futbolista en activo.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Xabi Alonso busca un nuevo centrocampista para el Chelsea este verano. Se ha hablado del fichaje de Kobbie Mainoo, del Manchester United, mientras que los Blues también están estudiando la posibilidad de fichar al ofensivo Morgan Rogers, del Aston Villa. (Fuente: The Chelsea Forum)

El Arsenal, por su parte, está dispuesto a intensificar su interés por Rogers a petición del entrenador Mikel Arteta. Además del Chelsea, se espera la competencia del Manchester United. (Fuente: talkSPORT)

El Bayern Múnich está dispuesto a pagar 70 millones de dólares por el extremo del Newcastle United, Anthony Gordon, pero esta cifra se queda corta respecto a la cantidad que pide la escuadra inglesa. Para cubrir la diferencia, el Bayern está considerando incluir al portero Alexander Nübel en la operación, aunque el guardameta no está muy convencido. (Fuente: BILD)

El Manchester United tiene en la mira al defensa del Atlético de Madrid, Marc Pubill, que se desempeña bien tanto de lateral derecho como de central. (Fuente: Fichajes)

Pero el fichaje del centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, por parte del Manchester United se ha complicado después de que el Arsenal iniciara conversaciones para hacerse de los servicios del italiano. El director deportivo, Andrea Berta, contactó formalmente con directivos del Newcastle en los últimos días. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Arsenal ha preguntado por el centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, también pretendido por el Real Madrid y el Manchester City. Los Blues, por el momento, han descartado su fichaje por los Gunners. (Fuente: Si Phillips)

Arsenal v Chelsea - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

El Liverpool es el favorito para fichar al extremo del Athletic Club, Nico Williams, cuyo precio ronda en los 93 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

Savinho está dispuesto a fichar por el Tottenham Hotspur este verano en busca de un puesto en el 11 titular. El Tottenham se prepara para retomar las negociaciones con el Manchester City tras el fracaso del intento el año pasado. (Fuente: Fabrizio Romano)

Mientras tanto, el Tottenham está cerca de fichar al central del Bournemouth, Marcos Senesi, como agente libre, rechazando así una oferta de última hora del Liverpool. (Fuente: Matteo Moretto)

LaLiga

El Real Madrid quiere retener al centrocampista Aurélien Tchouaméni, pero podría verse obligado a considerar la posibilidad de aceptar una oferta de 93 millones de dólares si llega del Manchester United. (Fuente: Fichajes)

El Atlético de Madrid está listo para retomar su interés por el centrocampista del Barcelona, ​​Marc Casadó, este verano. (Fuente: SPORT)

Se espera que Luka Modrić anuncie su retiro tras el Mundial 2026, después de una mala temporada con el AC Milan. El Real Madrid está dispuesto a traer de vuelta al legendario centrocampista para que ocupe un puesto fuera del campo, ya sea como parte del cuerpo técnico de José Mourinho o como directivo. (Fuente: Tuttosport)

FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-CAGLIARI | PIERO CRUCIATTI/GettyImages

Mourinho anima al Real Madrid a aceptar ofertas por el central Éder Militão, que ha sufrido múltiples lesiones. El Paris Saint-Germain busca hacerse de sus servicios, pero su oferta inicial de 41 millones de dólares no alcanza los 70 millones de dólares que pide el jugador. (Fuente: El Nacional)

El extremo del Atlético Mineiro, Gabriel Veneno, de 16 años, se perfila como uno de los objetivos a futuro para el Barcelona. (Fuente: AS)

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