Mercado de fichajes: el Chelsea planea fichar a Wirtz; Vinícius Jr., Arda Güler y más

En la Premier League, un importante jugador del Manchester City estaría presionando a su directiva para que lo vendan al Bayern Múnich. En LaLiga, mientras tanto, el Real Madrid buscaría sacar provecho del descenso de un club europeo para fichar a un elemento que les interesa.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Xabi Alonso ha identificado al centrocampista del Real Madrid, Arda Güler, como el fichaje soñado para el Chelsea este verano, pero el conjunto blanco no tiene interés en venderlo. (Fuente: El Nacional)

Mientras tanto, los blues también muestran un gran interés en el centrocampista del Liverpool, Florian Wirtz, a petición de Alonso, su antiguo entrenador en el Bayer Leverkusen. Los Reds estarían dispuestos a negociar al precio adecuado. (Fuente: Football Insider)

Enzo Fernández podría salir del Chelsea tras pedir su salida después de que los Blues no lograran clasificarse para la Champions League. Se ha fijado un precio de 161,5 millones de dólares. (Fuente: talkSPORT)

El Aston Villa valora al centrocampista ofensivo Morgan Rogers en unos 135 millones de dólares. El Arsenal ha trabajado intensamente entre bastidores para cerrar el acuerdo, pero su valoración del internacional inglés es mucho menor. (Fuente: FootballTransfers)

El Manchester United planea fichar al central del Crystal Palace, campeón vigente de la Conference League, Maxence Lacroix. (Fuente: Fichajes)

Tras completar el fichaje del centrocampista del Atalanta, Éderson, el Manchester United se centrará en Mateus Fernandes, del West Ham United, quien está dispuesto a dar preferencia a los Red Devils. (Fuente: The i Paper)

Joško Gvardiol presiona para salir del Manchester City y está interesado en fichar por el Bayern Múnich, pero también ha despertado el interés del Barcelona, ​​el Real Madrid y el Inter. (Fuente: CaughtOffside)

Manchester City v Aston Villa - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Manchester City y la Juventus se encuentran entre los equipos interesados ​​en fichar al portero del Bayern Múnich, Alexander Nübel. (Fuente: BILD)

El Brentford, el Bournemouth y el Crystal Palace están explorando opciones para fichar a Jadon Sancho si el extremo del Manchester United queda libre este verano. (Fuente: SportsBoom)

El Tottenham Hotspur se ha unido al Chelsea en la puja por el centrocampista del Trabzonspor, Christ Inao Oulaï, de 20 años. (Fuente: Fotomaç)

Harvey Elliott contempla un traspaso al Leeds United este verano, mientras se prepara para su salida definitiva del Liverpool tras una decepcionante cesión al Aston Villa. (Fuente: Football Insider)

El portero del Chelsea, Filip Jörgensen, está descontento con sus pocos minutos de juego y ha solicitado formalmente su salida. (Fuente: BBC Sport)

Mike Maignan, del AC Milan, sigue siendo objetivo del Chelsea, que está dispuesto a presentar una oferta por el portero, pero el interés de clubes rivales como el Bayern Múnich y el Manchester United podría complicar las cosas. (Fuente: Calciomercato.it)

LaLiga

Si el Real Madrid vende a Vinícius Junior este verano, el nuevo entrenador, José Mourinho, intentará sustituir al brasileño con Yan Diomande, del RB Leipzig. (Fuente: BILD)

Visores del Real Madrid han estado activos en Alemania. El conjunto blanco considera aprovechar el descenso del Wolfsburgo para fichar al central Konstantinos Koulierakis. (Fuente: Fichajes)

SC Paderborn 07 - VfL Wolfsburg | picture alliance/GettyImages

El Barcelona espera que Lionel Messi convenza a su compatriota argentino Julián Álvarez para que se una al club este verano luego del Mundial 2026. (Fuente: El Nacional)

El agente Jorge Mendes ha ofrecido al Real Madrid tanto al defensa del Manchester City, Rúben Dias, como al centrocampista del Paris Saint-Germain, João Neves. El gigante de LaLiga está interesado en ambos y el fichaje de Neves podría facilitarse gracias al interés del PSG por Federico Valverde. (Fuente: El Debate)

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