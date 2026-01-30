Mercado de fichajes: el Chelsea responde a la oferta del Manchester United por Palmer; Bellingham, Benzema y más

El mercado de fichajes vuelve a encenderse con cifras descomunales, movimientos estratégicos y decisiones que pueden alterar el equilibrio del fútbol europeo. La Premier League marca el pulso con ofertas millonarias, pujas cruzadas y clubes dispuestos a romper el mercado por talento consolidado y proyección inmediata. Mientras tanto, LaLiga no se queda atrás: posibles regresos de peso, salidas inesperadas y planes urgentes para corregir grietas estructurales. Entre rumores y negociaciones avanzadas, los grandes de Europa mueven piezas con un objetivo claro: no quedarse atrás en la carrera deportiva y financiera.

Premier League

En respuesta a la oferta de 120 millones de euros del Manchester United por Cole Palmer, el Chelsea fijó su precio en 200 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City analiza una operación ambiciosa para traer de vuelta a la Premier League a Trent Alexander-Arnold desde el Real Madrid. (Fuente: Football Insider)

Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super Cup | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Arsenal ha sido vinculado con un interés en Eduardo Camavinga, mediocampista del Real Madrid. El francés, valorado entre 80 y 100 millones de euros, también es considerado un objetivo serio del Liverpool. (Fuente: CaughtOffside)

El Chelsea estaría dispuesto a pagar 150 millones de euros por Jude Bellingham, figura del Real Madrid, quien ya no es considerado intocable por el club español. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United ahorraría alrededor de 20 millones anuales con la salida de Casemiro, aunque más de 100 millones serían destinados a fichar a su reemplazo. (Fuente: Football Insider)

Fichar a Nathaniel Brown, carrilero del Eintracht Frankfurt, podría costarle 40 millones al Manchester United. El club intensificó su interés y ya envió visores a seguirlo en la Champions League; el Arsenal también aparece en la puja. (Fuente: TEAMtalk)

Raheem Sterling, exjugador del Chelsea, mantiene conversaciones con siete clubes de nivel Champions League. (Fuente: Kaveh Solhekol)

El Chelsea estudia incluir a Aarón Anselmino como parte de un acuerdo por Jérémy Jacquet. Axel Disasi también podría entrar en la operación, estancada por la exigencia de 65 millones de euros del Rennes. (Fuente: The Telegraph)

El Newcastle United lidera la carrera por fichar a Brahim Díaz. El Real Madrid aceptaría una oferta cercana a los 60 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

El defensor del Tottenham, Radu Drăgușin, mantiene conversaciones con el AC Milan. La Roma y el Napoli también siguen de cerca al jugador. (Fuente: Calciomercato)

LaLiga

Karim Benzema pidió no jugar con el Al Ittihad ante el Al Fateh tras el estancamiento en las negociaciones para renovar su contrato, lo que deja su futuro en el aire a menos de seis meses del final de su vínculo. (Fuente: Ben Jacobs)

Al Ittihad v Al Nassr - Saudi Pro League | MB Media/GettyImages

El agente de Benzema inició contactos con el Real Madrid para explorar un posible regreso. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United y el Liverpool están dispuestos a presentar ofertas de 95 millones de euros por Raphinha, figura del Barcelona, quien podría recibir un salario anual de hasta 22 millones de euros. (Fuente: El Nacional)

Para resolver su crisis defensiva, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ofreció 100 millones de euros al Tottenham por su capitán, Cristian Romero. (Fuente: Fichajes)

Rúben Neves, vinculado al Real Madrid, estaría dispuesto a rechazar ofertas europeas para renovar por tres años con el Al Hilal. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Barcelona evalúa volver al mercado para fichar al carrilero del Inter, Denzel Dumfries. (Fuente: Fichajes)

