Mercado de fichajes: el gigante de la Premier League que buscaría a Neymar; Haaland, Lionel Messi, Vinicius y más

El mercado de invierno será vital para los grandes clubes de la Premier League y La Liga. Los clubes lo deben aprovechar para realizar fichajes puntuales que cubran lesiones o corrijan errores de la primera mitad de la temporada. Estos ajustes rápidos pueden ser decisivos para sus luchas por el título o la permanencia en la fase final de la competición.

Premier League

Se cree que Neymar Jr. estaría en el radar del Manchester United este enero. Sería un movimiento beneficioso para el brasileño que está presionando por un puesto en la plantilla de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea está preparado para pujar por el centrocampista del Nottingham Forest, valorado en 131.6 millones de dólares, Elliot Anderson, tan pronto como en enero. El Man Utd también ha sido fuertemente vinculado con el costoso internacional inglés. (Fuente: Indykalia)

El joven extremo del FC Köln, Said El Mala, ha llamado la atención de Pep Guardiola del Manchester City. (Fuente: Sky Germany)

Sin inmutarse por el interés rival del Barcelona y el Real Madrid, el Paris Saint-Germain se ha abierto camino en la carrera por la firma de Erling Haaland y está preparado para desembolsar 200 millones de euros (176,2 millones de libras esterlinas, 231,9 millones de dólares) por el delantero del Manchester City. (Fuente: Fichajes)

Manchester City v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Los intentos del Barcelona de fichar a Haaland han sido archivados después de que el delantero noruego eliminara cualquier cláusula de rescisión en su contrato con el City. (Fuente: El Nacional)

El Arsenal está preparado para desprenderse del canterano Myles Lewis-Skelly —cuya venta representaría un beneficio puro en lo que respecta al FFP— para financiar una oleada de fichajes en enero, que podría incluir un movimiento por Antoine Semenyo del Bournemouth. (Fuente: Indykalia)

Jadon Sancho está en conversaciones con tres de los clubes más grandes de Türkiye, Fenerbahçe, Galatasaray y Beşiktaş, con respecto a un traspaso permanente en enero fuera del Manchester United. (Fuente: CaughtOffside)

No contento con cortejar al Liverpool y al Real Madrid, la joya neerlandesa Kees Smit es ahora un objetivo para el Manchester United. (Fuente: Fichajes)

El Man Utd es uno de los clubes que ha estado en conversaciones con el súper agente Jorge Mendes con respecto a un movimiento por el veloz Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. (Fuente: Sky Germany)

LaLiga

Si Lionel Messi regresara al Barcelona, el club predice que podría generar 200 millones de euros en el espacio de tan solo 12 meses debido al inigualable atractivo comercial del capitán del Inter Miami. Desafortunadamente para los catalanes, tal acuerdo no parece estar sobre la mesa todavía. (Fuente: El Nacional)

El Liverpool está sopesando una oferta de 100 millones de euros por Vinicius Junior, ya que su relación con el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se ha enfriado. El Manchester City y el Chelsea también están considerando un movimiento por el delantero brasileño. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United, por el contrario, ha sido asustado de las negociaciones con Vinicius después de encontrarse con demandas salariales "estratosféricas". (Fuente: El Nacional)

El Chelsea está presionando para traer de vuelta a Antonio Rüdiger al oeste de Londres después de caer en desgracia en el Real Madrid. (Fuente: Fichajes)