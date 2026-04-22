Mercado de fichajes: el grande de la Premier League que busca a Robert Lewandowski; Bradley Barcola, Yıldız y más

Los grandes clubes de la Premier League y LaLiga ya afilan su puntería en sus refuerzos para la temporada 2026/2027. Se espera que equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Manchester United, entre otros gigantes europeos, abran las chequeras en el mercado de fichajes de verano.

Este mercado genera especial expectativa debido a que se llevará a cabo durante el mundial, por lo que las figuras de la justa podrían terminar recalando en alguna de estas escuadras. A continuación te compartimos los movimientos que suenan con fuerza en Europa.

Publicado originalmente en SI FC.

LaLiga

El extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, quiere abandonar el club y ha pedido a su agente que negocie su traspaso al Barcelona, ​​que podría tener dificultades económicas. (Fuente: Fichajes)

Paris Saint-Germain FC v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald's | DeFodi Images/GettyImages

El Real Madrid considera que el centrocampista del Inter, Nicolò Barella, es la mejor opción en relación calidad-precio y está dispuesto a negociar un acuerdo por unos 50 millones de euros. (Fuente: Defensa Central)

Mientras Raphaël Guerreiro se prepara para dejar el Bayern Múnich como agente libre, el versátil defensa está deseando fichar por el Real Madrid. Está a la espera de saber quién será el entrenador antes de ofrecer sus servicios. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales con el central del Inter, Alessandro Bastoni. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

En la búsqueda del Real Madrid de un sucesor para Dani Carvajal, los blancos han identificado a Jurriën Timber, del Arsenal, como un objetivo clave. (Fuente: Fichajes)

El centrocampista del Barcelona, ​​Marc Casadó, ya ha recibido una oferta de Arabia Saudí por un valor aproximado de 20 millones de euros. (Fuente: El Chiringuito)

Premier League

El Arsenal está considerando fichar al extremo del Athletic Club, Nico Williams, este verano si recupera su mejor forma tras su lesión. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea ha manifestado formalmente su interés en fichar al delantero del Barcelona, ​​Robert Lewandowski, cuando finalice su contrato este verano. (Fuente: Fichajes)

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Diego Souto/GettyImages

Liam Delap podría abandonar el Chelsea, y los Blues están considerando aprovechar el interés del Everton por el delantero para cerrar un intercambio que involucre al extremo de los Toffees, Iliman Ndiaye. (Fuente: Si Phillips)

El RB Leipzig ha elevado su precio por Yan Diomande, objetivo del Liverpool, y ahora está dispuesto a pedir más de 100 millones de euros por el extremo. (Fuente: Philipp Hinze)

Tanto el Chelsea como el Manchester United quieren reforzar su plantilla inglesa y están interesados ​​en el centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, cuyo precio podría alcanzar los 88 millones de dólares. (Fuente: CaughtOffside)

Los gigantes turcos Fenerbahçe y Galatasaray compiten por fichar al centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, como agente libre este verano. (Fuente: Fanatik)

El Manchester City fracasó con una oferta de alrededor de 17 millones de libras por el delantero del Palmeiras, Heittor Vinicius, de 18 años, pero se espera que presente una oferta mejorada. (Fuente: AS)

El Arsenal lidera la puja por el central del Rangers, Emmanuel Fernández, por delante del Chelsea y el West Ham United. Se estima que el jugador de 24 años costará hasta 35 millones de libras. (Fuente: TEAMtalk)

El Aston Villa está dispuesto a pagar 50 millones de euros por el lateral izquierdo del Barcelona, ​​Alejandro Balde. (Fuente: El Chiringuito)

Tanto el Chelsea como el Newcastle United han reactivado su interés por el delantero del Grêmio, Gabriel Mec, de 18 años, tras el estancamiento de las negociaciones para la renovación de su contrato. Ante el temor de perderlo sin obtener nada a cambio, el club brasileño está dispuesto a exigir alrededor de 23 millones de dólares. (Fuente: ESPN)

El Manchester United busca un nuevo ídolo para liderar su nueva era y se ha decantado por el extremo de la Juventus, Kenan Yıldız, pero su propuesta inicial de 106 millones de dólares (78 millones de libras) se queda corta respecto a su precio de 140 millones de dólares. El Chelsea también ve en Yıldız un fichaje estelar. (Fuente: SportsBoom)

Este podría no ser el único contacto entre el Manchester United y la Juventus, ya que los Red Devils también están interesados ​​en fichar al centrocampista Teun Koopmeiners. (Fuente: Tuttosport)

El Tottenham Hotspur confía en poder resistir el interés del Liverpool y el Bayern Múnich para retener al centrocampista Archie Gray este verano. (Fuente: Football Insider)

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