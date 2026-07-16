Mercado de fichajes: el inesperado club que planea fichar a Rashford; Olise, Julián Álvarez y más

En la Premier League, el Chelsea ha mantenido conversaciones iniciales con la Roma por el centrocampista mundialista Manu Koné. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona quiere asegurar el futuro de Ferran Torres con un nuevo contrato ante el supuesto interés del PSG.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Fenerbahçe quiere iniciar negociaciones oficiales con el Manchester United por Marcus Rashford. Si los Red Devils están abiertos a la posibilidad, las conversaciones con el propio Rashford se acelerarán. (Fuente: Fanatik)

El Arsenal sigue de cerca a Julián Álvarez, aunque el Atlético de Madrid no quiere venderlo y el jugador prefiere fichar por el Barcelona. Aun así, la comunicación entre ambos clubes permanece abierta, aparentemente gracias al director deportivo de los Gunners, Andrea Berta, quien trabajó anteriormente en la capital española. (Fuente: Sky Italia)

Morgan Rogers está abierto a fichar por el Tottenham, pero su preferencia sigue siendo el Arsenal y está dispuesto a esperar a los Gunners, a pesar de las dudas sobre su capacidad económica. (Fuente: Himothy Reports)

El RB Leipzig solo venderá a Yan Diomande, objetivo del Liverpool y del Paris Saint-Germain, este verano si el acuerdo le permite permanecer cedido en el Red Bull Arena durante la temporada 2026-27. Los Reds tienen experiencia en este tipo de acuerdos, ya que ficharon a Naby Keita en condiciones similares. (Fuente: Bild)

Cualquier club interesado en fichar al centrocampista del Stuttgart, Angelo Stiller, vinculado con el Manchester United y el Chelsea, entre otros, ha perdido la oportunidad de activar su cláusula de rescisión de 41,7 millones de dólares, que expiró el miércoles. (Fuente: SPORT BILD vía Sport Witness)

El Chelsea ha mantenido conversaciones iniciales con la Roma por el centrocampista mundialista Manu Koné, también vinculado con el Manchester United, que aún no se ha puesto en contacto con él. La posibilidad de que el equipo de la Serie A adquiera a Alejandro Garnacho en una operación conjunta —no un intercambio— podría facilitar aún más las cosas. (Fuente: Corriere della Sera, vía Sport Witness)

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Quality Sport Images/GettyImages

El Manchester United puede que no haya contactado con la Roma por Koné, pero sí se ha contactado con los representantes del internacional francés. (Fuente: Fabrizio Romano)

No ha habido conversaciones entre el Arsenal y el Newcastle por el centrocampista Bruno Guimarães, más allá de una llamada de las Urracas pidiendo a los Gunners que aclaren su postura. (Fuente: HandofArsenal)

Marc Casadó ha rechazado dejar el Barcelona para fichar por el Chelsea o el Manchester City porque el puesto que le ofrecen no le garantiza minutos de juego regulares. El Manchester United sigue interesado, pero Aston Villa, Newcastle, Everton, Fulham y Brighton se ajustan mejor a sus necesidades. (Fuente: TEAMtalk)

El Leeds United está interesado en el portero del Manchester City, James Trafford, y podría permitirse pagar los 54 millones de dólares que piden. Sin embargo, el salario podría ser un problema, y ​​además hay competencia de Aston Villa, Tottenham y Newcastle. (Fuente: TEAMtalk)

El Inter se ha unido a los clubes que muestran interés en el ex central del Manchester City, John Stones, que es agente libre. La Juventus podría ser una competencia dentro de la Serie A. (Fuente: Sky Italia)

El Chelsea podría perder ante el Leicester City, recién descendido a la League One, la puja por el portero agente libre Alex McCarthy. Él prefiere ser titular, incluso si eso significa bajar de categoría. (Fuente: Si Phillips)

Christian Nørgaard prefiere quedarse en el Arsenal un año más, en lugar de aceptar el supuesto interés de clubes de los Emiratos Árabes Unidos. (Fuente: HandofArsenal)

LaLiga

Michael Olise cree que el Real Madrid ofrece el "entorno ideal" para la siguiente etapa de su carrera, listo para afrontar ese reto tras dos años en el Bayern Múnich. (Fuente: Footmercato)

El Barcelona quiere asegurar el futuro de Ferran Torres con un nuevo contrato ante el supuesto interés del PSG. Al delantero español le queda solo una temporada de contrato. (Fuente: SPORT)

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

El nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, está evaluando a Gonzalo García antes de decidir si se le permitirá marcharse, en medio de los rumores que lo vinculan con el Fulham. (Fuente: Sky Sports)

El excapitán del Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, regresa a La Liga. El exdelantero del Barcelona se une al Deportivo de La Coruña tras su ascenso. (Fuente: Footmercato)

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