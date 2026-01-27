Mercado de fichajes: el jugador que el Liverpool le ganaría al Real Madrid; Julián Álvarez, 'Dibu' Martínez y más

El mercado de fichajes invernal ha entrado en su recta final y el reloj no da tregua antes del cierre este próximo 2 de febrero. Los grandes clubes de la Premier League y LaLiga trabajan a marchas forzadas para fortalecer sus plantillas de cara a la segunda parte de la temporada.

En estas semanas de negociaciones, hemos visto fichajes de alto impacto como la llegada de Marc Guéhi para blindar la defensa del Manchester City, el esperado regreso de João Cancelo al FC Barcelona y la sorprendente cesión de Endrick al Olympique de Lyon en busca de minutos.

Sin embargo, la tensión en las oficinas de los grandes clubes sigue al rojo vivo. A continuación te mostramos algunos de los movimientos que suenan con fuerza.

Premier League

El Liverpool ha superado al Real Madrid en la carrera por el centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton. El internacional inglés está listo para unirse a los actuales campeones de Inglaterra con un contrato de cinco años. (Fuente: Nicolò Schira)

Crystal Palace v Chelsea - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

El extremo del Manchester City, Oscar Bobb, ha alcanzado un acuerdo verbal con el Fulham para un traspaso permanente. Solo faltan por resolver los últimos detalles por parte de los "Citizens" antes de que el acuerdo de 41,4 millones de euros se haga oficial. (Fuente: Florian Plettenberg)

Han comenzado conversaciones discretas entre el Arsenal y el Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Este movimiento sería una respuesta a las dificultades de Viktor Gyökeres en el norte de Londres desde que se unió al club el verano pasado. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United y el Inter de Milán mantienen su interés en el portero del Aston Villa, Emiliano Martínez, aunque el gigante italiano es el favorito para pagar el precio de 46 millones de euros que los "Villanos" han fijado por el ganador del Mundial. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea ha tomado la decisión de repescar al defensa central Aaron Anselmino de su cesión en el Borussia Dortmund. Los "Blues" están muy cortos de efectivos en la zaga, por lo que han ignorado el deseo del jugador de permanecer en la Bundesliga. (Fuente: Sky Sport Germany)

El Liverpool le ha comunicado al lateral izquierdo Andy Robertson que una cesión al Tottenham Hotspur sigue sobre la mesa para este enero, a pesar de su aparición el pasado fin de semana. Sin embargo, el acuerdo depende de que los "Reds" puedan recuperar a Konstantinos Tsimikas de su préstamo en la Roma. (Fuente: TEAMtalk)

Tras regresar de sus respectivas cesiones, se espera que los jugadores del Manchester United Joe Hugill, Ethan Wheatley, Louis Jackson, Elyh Harrison, Habeeb Ogunneye y Sonny Aljofree vuelvan a salir del club antes de que se cierre el mercado. (Fuente: The Sun)

El Liverpool no tiene planes de vender a su capitán Virgil van Dijk antes de que expire su contrato en 2027. El club sigue considerando al central como parte de sus planes futuros mientras trabaja para asegurar opciones adicionales en la defensa central durante el verano. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

A pesar de las especulaciones recientes, el Real Madrid tiene en alta estima a Trent Alexander-Arnold y es, sin duda alguna, parte de los planes de futuro del club. El gigante español está dispuesto a ser paciente con el lateral, cuya temporada de debut se ha visto empañada por las lesiones. (Fuente: The Athletic)

Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El Barcelona sigue viendo al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, como el sucesor ideal de Robert Lewandowski, de quien no se espera que renueve su contrato con los catalanes. El atacante de la Juventus, Dušan Vlahović, también encabeza su lista de candidatos. (Fuente: ESPN)

Tras la salida de Conor Gallagher, el Atlético de Madrid está acelerando las gestiones por Leon Goretzka, del Bayern Múnich. El vigente campeón alemán desea hacer caja con el centrocampista antes de que pueda marcharse como agente libre en verano. (Fuente: Fichajes)

El nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quiere que Endrick regrese al equipo la próxima temporada. El español está muy impresionado con la progresión del joven brasileño durante su cesión en el Lyon. (Fuente: DefensaCentral)

El Barcelona ha acordado el fichaje del lateral izquierdo de 19 años, Patricio Pacífico, procedente del Defensor Sporting uruguayo. El acuerdo de cesión incluye una cláusula de compra de 1,8 millones de euros, y el juvenil comenzará su etapa en el Barça B. (Fuente: Fabrizio Romano)

En caso de que Alexander Sørloth abandone el Metropolitano, el Atlético de Madrid ha identificado al delantero del Nottingham Forest, Igor Jesus, como un posible sustituto. (Fuente: Fichajes)

