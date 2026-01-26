Mercado de fichajes: el Liverpool apunta a un mediocampista de 100 millones de euros; Vinicius Jr, Bellingham y más

El mercado de fichajes acelera y deja claro que nadie quiere quedarse atrás. En la Premier League, los grandes clubes ya compiten con ofertas millonarias por figuras consolidadas y jóvenes con proyección inmediata, mientras ajustan plantillas pensando en el presente y el futuro. Al mismo tiempo, LaLiga vive días clave entre renovaciones, advertencias contractuales y movimientos estratégicos que pueden alterar el equilibrio competitivo. Entre negociaciones abiertas, intereses cruzados y decisiones pendientes, el panorama del mercado empieza a definir el rumbo de la segunda mitad de la temporada.

Premier League

El Liverpool compite con el Tottenham Hotspur por el fichaje del mediocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. Ambos clubes de la Premier League ya presentaron ofertas de 100 millones de euros ($117.7 millones) por el internacional francés, cifras que han resultado atractivas para el club español, que aún analiza sus opciones. (Fuente: Fichajes)

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Diego Souto/GettyImages

Mientras el futuro de Tchouaméni sigue siendo incierto, Eduardo Camavinga tiene la intención de permanecer en el Real Madrid, pese a los rumores que lo vinculan con el Liverpool. (Fuente: DefensaCentral)

El intento del Chelsea por fichar a Jérémy Jacquet se ha complicado debido al interés del Liverpool y del Bayern Múnich. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Crystal Palace y el Chelsea están interesados en el prometedor delantero del Rennes, Mohamed Kader Meïté, aunque la competencia es fuerte. El Al Hilal ya prepara una oferta de 40 millones de euros ($47.1 millones) por el atacante de 18 años. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester United también sigue de cerca a Meïté, en caso de que alguno de sus delanteros abandone el club este mes. (Fuente: Foot Mercato)

El Liverpool alcanzó un acuerdo rápido con la Roma para asegurar el regreso de Kostas Tsimikas, quien presumiblemente cubriría la salida de Andy Robertson. (Fuente: Fabrizio Romano)

En la búsqueda de un reemplazo a largo plazo para Robertson, se cree que el Liverpool está interesado en el lateral estadounidense del Fulham, Antonee Robinson. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal monitorea la situación del joven talento del Real Madrid, Víctor Valdepeñas. Se estima que su contrato incluye una cláusula de rescisión de 50 millones de euros ($58.9 millones). (Fuente: Hand of Arsenal)

Douglas Luiz estaría dispuesto a aceptar un traspaso al Chelsea si el club londinense logra un acuerdo con el Nottingham Forest este mes. (Fuente: Tuttosport)

El objetivo del Liverpool, Givairo Read, ocupa un lugar destacado en la lista de fichajes del Bayern Múnich para el próximo verano. El club alemán prioriza renovaciones este mes antes de considerar un movimiento por el lateral derecho del Feyenoord, quien ya trabajó bajo las órdenes de Arne Slot. (Fuente: Florian Plettenberg)

LaLiga

Vinicius Junior advirtió al Real Madrid que, si no recibe una respuesta definitiva sobre su situación contractual antes de abril, dejará el club. El propietario del PSG, Nasser Al-Khelaifi, es descrito como “obsesionado” con la posibilidad de fichar al brasileño, quien exigiría un salario anual de 30 millones de euros ($35.3 millones). (Fuente: El Nacional)

Para frenar el interés de clubes como el Chelsea, el Barcelona ofreció a Fermín López una renovación de contrato hasta 2031, con un aumento salarial del 50%. (Fuente: Mundo Deportivo)

SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Thomas Eisenhuth - UEFA/GettyImages

Si Jürgen Klopp asumiera el cargo de entrenador del Real Madrid, impulsaría la salida inmediata de Jude Bellingham, a quien considera “poco profesional”. En cambio, si el elegido fuera el exentrenador del Inter, Simone Inzaghi, para sustituir a Álvaro Arbeloa, se espera que el club mantenga al internacional inglés. (Fuente: El Nacional)

Siguiendo el camino marcado por el fichaje de Hamza Abdelkarim por el Barcelona, el Real Madrid planea incorporar al delantero de 17 años del Leicester City, Jake Evans, mediante una cesión con obligación de compra. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona logró negociar una venta de Dro Fernández al PSG por 8.5 millones de euros ($10 millones), a pesar de que su cláusula de rescisión era de 6 millones de euros. (Fuente: El Nacional)

El Manchester City fue uno de los varios clubes que realizaron un intento “agresivo” de última hora por Fernández, antes de que el PSG mejorara la oferta para el Barcelona. (Fuente: Marc Mechenoua)

El interés del Atlético de Madrid por Lee Kang-in fue frenado por Luis Enrique, quien considera al internacional surcoreano como uno de sus jugadores “intocables” en el PSG. (Fuente: Fichajes)

