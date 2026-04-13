Mercado de fichajes: el Liverpool compite con el Chelsea por Kroupi; Rodri, Bruno Fernandes y más

En la Premier League, el Manchester United utilizaría su regreso a la UEFA Champions League como un plus para renovar a sus grandes estrellas y así lograr que se mantengan en la institución. En LaLiga, mientras tanto, el Barcelona no desiste en su idea de contratar a Bastoni.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Se espera que el Manchester United, el Arsenal y el Manchester City presenten ofertas formales por la joven promesa del Leicester City, Jeremy Monga. Sin embargo, es importante recordar que el jugador de 16 años no podrá firmar un contrato profesional con los Foxes hasta que cumpla 17 en julio. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea y el Borussia Dortmund siguen interesados ​​en Ethan Nwaneri, del Arsenal, pero los Gunners aún no han decidido si el joven podrá marcharse este verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

Además de su interés en el delantero del Newcastle United, Anthony Gordon, el Bayern Múnich también tiene en la mira a Nick Woltemade. Podría avecinarse otro verano complicado para las Urracas. (Fuente: CaughtOffside)

Aunque el Newcastle conserve a uno o dos de sus jugadores estrella, aún necesita refuerzos en otras posiciones, lo que ha llevado al club a intentar fichar al centrocampista del Manchester United, Manuel Ugarte. (Fuente: Football Insider)

El Liverpool y el Chelsea se preparan para fichar al delantero del Bournemouth, Eli Junior Kroupi. Los Cherries solo dejarían marchar al joven por unos 80,7 millones de dólares. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester United se muestra optimista sobre la posibilidad de que Bruno Fernandes permanezca con ellos la próxima temporada, siendo el regreso del equipo a la Champions League un factor clave para convencer al seleccionado portugués. (Fuente: Fabrizio Romano)

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

A pesar del interés del Manchester United, el Chelsea y el Manchester City, el centrocampista del Bayern Múnich, Aleksandar Pavlović, no tiene intención de abandonar el club alemán. A todos los clubes ingleses se les ha comunicado que no está disponible para un traspaso. (Fuente: TEAMtalk)

El Tottenham Hotspur está en la mejor posición para fichar al lateral izquierdo del Liverpool, Andy Robertson, pero los Spurs tienen competencia del Celtic y el Hull City. Los Tigers están dispuestos a hacer una oferta si consiguen el ascenso a la Premier League. (Fuente: TEAMtalk)

El Everton tiene en la mira al central del Real Madrid, Raúl Asencio, quien podría abandonar la capital española en busca de más minutos de juego. Los Toffees tienen competencia del Galatasaray y el Napoli. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

Las negociaciones del Real Madrid con el centrocampista del Manchester City, Rodri, se han intensificado, pero el equipo que aspira al título de la Premier League confía en que el ganador del Balón de Oro 2024 firmará una extensión de contrato para quedarse con ellos. (Fuente: Football Insider)

El Atlético de Madrid se ha posicionado como candidato para contratar a Robert Lewandowski, quien se espera que salga del Barcelona al finalizar la temporada, cuando expire su contrato. (Fuente: Fichajes)

Una eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich dejaría a varias estrellas del Real Madrid en una situación vulnerable, entre ellas Eduardo Camavinga. El francés encabeza la lista de jugadores que podrían abandonar el club este verano. (Fuente: Defensa Central)

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Barcelona necesita urgentemente un central este verano, y Alessandro Bastoni, figura del Inter, sigue siendo su principal opción. Sin embargo, si no se concreta el fichaje, los catalanes han identificado al defensa del Bologna, Jhon Lucumí, como alternativa. (Fuente: SPORT)

Los vigentes campeones también necesitan encontrar una alternativa a Marcus Rashford si no logran fichar al jugador cedido por el Manchester United para la próxima temporada. Víctor Muñoz, exjugador del Real Madrid Castilla, ha captado su atención, pero el Real Madrid bloqueará cualquier traspaso del extremo a Cataluña. (Fuente: AS)

La Real Sociedad ha tasado a Takefusa Kubo en hasta 58,7 millones de dólares, mientras el Tottenham muestra interés por el extremo. (Fuente: Fichajes)

Marcelino no sguirá como entrenador del Villarreal la próxima temporada. Ante la indecisión del técnico por prolongar su contrato, dentro del club ya están buscando un sustituto. Míchel del Girona), Iñigo Pérez de Rayo Vallecano o Andoni Iraola. actualemnte en el Bournemouth, son los nombres que más suenan para sentarse en el banquillo del submarino amarillo. (Fuente: Mundo Deportivo)

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