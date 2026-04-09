Mercado de fichajes: el Liverpool considera un intercambio por Van Dijk; Vinícius Jr., Alejandro Garnacho y más

En la Premier League, un club que pelea el descenso sueña con fichar a un guardameta de un equipo estrella en Inglaterra, mientras que en LaLiga, el Barcelona ya estaría pensando en una opción B ante la inviabilidad de contratar a Bastoni.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Chelsea busca vender al extremo Alejandro Garnacho tan solo 12 meses después de su fichaje, ya que el seleccionado argentino no ha logrado consolidarse como titular. (Fuente: Si Phillips)

El River Plate se ha puesto en contacto con el Chelsea para intentar traer de vuelta a Garnacho a su país. El club está interesado en una cesión por un año. (Fuente: Gonzalo Carol vía Sport Witness)

El Paris Saint-Germain teme perder al extremo Bradley Barcola a manos del Arsenal este verano y busca reemplazar al francés con la joven promesa del Chelsea, Estêvão. Se está preparando una oferta de 116 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal está preocupado por la situación contractual de Gabriel Martinelli y escuchará ofertas por el extremo con la esperanza de recaudar suficiente dinero para fichar a un sustituto. (Fuente: Football Insider)

También interesa al Arsenal el central del Como, Jacobo Ramón, por quien el Real Madrid tiene una cláusula de recompra. (Fuente: CaughtOffside)

El Galatasaray espera fichar a Mohamed Salah gratis este verano y sueña con reunirlo con su actual compañero del Liverpool, Virgil van Dijk. Se ha propuesto un trueque que involucra al versátil lateral derecho Roland Sallai. (Fuente: Aspor)

Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final | James Gill - Danehouse/GettyImages

El entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, ha identificado al portero del Manchester City, James Trafford, como su principal objetivo este verano y espera que el guardameta inglés pueda unirse al equipo incluso si los Spurs descienden de la Premier League. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United está interesado en el centrocampista del Aston Villa, Amadou Onana, como posible alternativa a Elliot Anderson, del Nottingham Forest. (Fuente: Sacha Tavolieri)

El portero André Onana dejará el Manchester United en una reestructuración que también podría incluir la salida del actual suplente, Altay Bayındır. (Fuente: Daily Mail)

Harry Maguire rechazó una oferta del Inter Miami para renovar su contrato con el Manchester United. El central espera terminar su carrera en Old Trafford. (Fuente: The Sun)

Es más probable que el Newcastle United cierre el fichaje del portero del Borussia Dortmund, Gregor Kobel, este verano que el Chelsea. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Real Madrid está interesado en fichar al centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, y está trabajando en un trueque que enviaría a Eduardo Camavinga a Anfield. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea ha contactado formalmente con el Real Madrid por el extremo Vinícius Júnior, cuya precaria situación contractual ha abierto la puerta a un posible traspaso. El Madrid prefiere vender al seleccionado brasileño antes que arriesgarse a perderlo gratis en 18 meses. (Fuente: Fichajes)

Real Madrid C.f. V Bayern Munich - Uefa Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, ha pedido a su agente que hable con el Barcelona sobre un futuro traspaso. (Fuente: El Nacional)

Los directivos del Inter han rechazado la oferta del Barcelona de 58 millones de dólares por el central Alessandro Bastoni. (Fuente: Tuttosport)

Al no poder mejorar su oferta por Bastoni, el Barcelona se fijará en Jhon Lucumí, del Bologna, como objetivo alternativo. (Fuente: Fichajes)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES