Mercado de fichajes: el Liverpool lucha con el Arsenal por un jugador del Real Madrid; Lewandowski, Rodri y más

El mercado de invierno es una gran oportunidad para los clubes para solucionar emergencias de cara a la segunda mitad de la temporada. Esta ventana suele ser usada por los equipos para fichar reemplazos de jugadores lesionados o reforzar posiciones débiles para evitar el descenso o ganar títulos.

Este mercado es una ventana para corregir errores de planificación cometidos en verano y tratar de conseguir los objetivos planteados a inicio de la campaña.

A continuación te presentamos los movimientos más sonados en LaLiga y la Premier League.

Premier League

El Chelsea está dispuesto a gastar 300 millones de euros durante el mercado de fichajes de verano, con el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, y el centrocampista del Barcelona, Fermín López, en su punto de mira. (Fuente: Fichajes)

RC Deportivo v Atletico de Madrid - Copa del Rey | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El Manchester United ha habilitado fondos para reforzar su plantilla este mes tras la inminente llegada del entrenador interino Michael Carrick. El centrocampista del Al Hilal, Rúben Neves, es un objetivo y podría estar disponible por 24 millones de euros. (Fuente: The Guardian)

Otro jugador de interés para el Manchester United, João Gomes del Wolverhampton Wanderers, ha llegado a un acuerdo sobre sus términos personales con el Nápoles. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

El lateral derecho Ben White está cada vez más frustrado por su papel limitado en el Arsenal, pero no está presionando para abandonar el club. El Everton y el Manchester City están interesados, pero los "Gunners" se mantienen firmes en que no se permitirá ningún acuerdo este invierno. (Fuente: Football Insider)

El Newcastle United planea ofrecer un nuevo contrato al centrocampista Bruno Guimarães para ahuyentar el interés del Man City, el Real Madrid y el Bayern Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea está considerando realizar una oferta por el centrocampista del West Ham United, Lucas Paquetá. El internacional brasileño quiere regresar a su país natal, pero sus allegados prefieren un traspaso dentro de Europa. (Fuente: Renan Moura)

Actualmente no hay un favorito en la carrera por fichar al defensa central del Crystal Palace, Marc Guéhi, quien quiere considerar todas las opciones disponibles. Mientras que el Man City quiere ficharlo de inmediato, el Arsenal, el Liverpool y el Bayern apuntan a un movimiento en verano. (Fuente: Sky Sports News)

El centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, está en los planes del Como para un traspaso gratuito en verano. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal ha expresado interés en fichar al centrocampista del Corinthians de 20 años, Breno Bidon. (Fuente: TNT Sports)

LaLiga

El Barcelona está abierto a mantener al delantero Robert Lewandowski más allá de la expiración de su contrato en verano. El internacional polaco no ha tomado una decisión sobre su futuro y hay conversaciones planeadas para una fecha posterior. (Fuente: AS)

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha pedido al club que active la cláusula de interrupción en la cesión del delantero Endrick con el Lyon. (Fuente: Fichajes)

Hansi Flick cree que el Barcelona necesita otro defensa tras João Cancelo y está instando a la directiva a pujar por el defensa central del Aston Villa, Pau Torres. Se podría proponer una cesión con vistas a un traspaso permanente por un valor de 30 millones de euros. (Fuente: El Nacional)

El centrocampista del Real Madrid, Arda Güler, ha recibido un nuevo acercamiento por parte del Arsenal en el último mes. El Chelsea y el Liverpool también han preguntado por él en los últimos 12 meses, pero Güler no está interesado y, en su lugar, quiere firmar un nuevo contrato en el Bernabéu. (Fuente: TEAMtalk)

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | Anadolu/GettyImages

El centrocampista de 17 años de la LDU Quito, Ederson Castillo, interesa al Barcelona, que busca adelantarse al Man Utd en la carrera por su fichaje. (Fuente: Bolavip)

Rodri ha vinculado su futuro en el Manchester City al del entrenador Pep Guardiola y estaría dispuesto a fichar por el Real Madrid al final de la temporada si el técnico decide dejar el cargo. (Fuente: Defensa Central)

