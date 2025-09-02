Mercado de fichajes: el Liverpool mantiene su firme apuesta por Guehi; Fermín López, Sterling y mucho más

El mercado de fichajes, aunque ya acabado, sigue siendo tema de conversación en Europa. Ya con las ligas empezadas, los entrenadores terminan de definir qué puestos reforzar de cara a lo que será la exigente temporada. Es por eso, que el tramo final de la ventana es el más importante.

A continuación dejamos las últimas noticias y novedades al respecto.

Premier League

Después de su fallido fichaje por Merseyside, Marc Guéhi sigue siendo un objetivo prioritario para el Liverpool en enero o el próximo verano, cuando se convierta en agente libre. (Fuente: Mail Sport)

Raheem Sterling no tiene interés en un traspaso a Turquía, Arabia Saudita o Estados Unidos, por lo que seguirá en el Chelsea en el futuro cercano. (Fuente: The Athletic)

El Tottenham Hotspur perdió la oportunidad de fichar a Ademola Lookman, quien está cerca de llegar al Galatasaray. (Fuente: Yağız Sabuncuoğlu)

Lookman | Marco Luzzani/GettyImages

Salvo sorpresa, Emiliano Martínez parece destinado a quedarse en el banquillo durante la primera mitad de la temporada después de que el Aston Villa ignorara su solicitud de unirse al Manchester United. (Fuente: The Mirror)

Stefan Ortega rechazó un traspaso al Galatasaray, a pesar del deseo del Manchester City de vender a su tercer portero. (Fuente: Daily Mail)

El Milan sigue interesado en Joe Gomez, especialmente después de quedarse sin Héctor Fort del Barcelona, quien se fue al Elche. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal estuvo dispuesto a vender al extremo Leandro Trossard en el último día del mercado si llegaba una oferta adecuada. (Fuente: BBC Sport)

El interés del Chelsea en Fermín López nunca iba a materializarse, ya que el centrocampista ofensivo nunca pidió ni tuvo intención de salir del Barcelona. (Fuente: MARCA)

LaLiga

El futuro de Andreas Christensen en el Barcelona es incierto ahora que Hansi Flick ha exigido el fichaje de un central en enero. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid sigue decidido a fichar a Ibrahima Konaté como agente libre el próximo verano, tras las salidas previstas de David Alaba y Antonio Rüdiger. (Fuente: Defensa Central)

El Atlético de Madrid no está dispuesto a dejar salir a Conor Gallagher a menos que sea en un traspaso definitivo. (Fuente: TEAMtalk)

El Real Madrid trabaja activamente en el regreso de Nico Paz desde el Como, como refuerzo necesario para el mediocampo. (Fuente: Defensa Central)

Aunque Rodrygo decidió quedarse en el Real Madrid, el brasileño sigue despertando gran interés en Arabia Saudita, así como en el Barcelona. (Fuente: UOL)

🚨🟢⚪️ BREAKING: Antony to Real

Betis, here we go! €22m plus €3m fee to Manchester United.



Manchester United will have 50% sell-on clause on profit for the future sale.



Antony, in Sevilla in the next 24h for medical as deal is done.



Antonio vuelve a Betis. 🔙 pic.twitter.com/IZunaF8idU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

El Real Madrid consideró al mediocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, como reemplazo de Dani Ceballos, pero el interés se cayó cuando el español decidió quedarse en la capital. (Fuente: Fichajes)

El Real Betis ha conseguido su gran objetivo en este mercado de fichajes, y es que finalmente se ha hecho con los servicios de Antony, tras estar cedido la pasada temporada. También llega cedido al conjunto verdiblanco el centrocampista marroquí, Amrabat.

El Levante logró también un gran fichaje a última hora para reforzar los puestos de ataque. Después de desembolsar 3 millones de euros, Etta Eyong llega al conjunto granota con una opción de futura recompra del Villarreal, en lo que parece una escabechina para que el Cádiz CF obtenga el 50% de la suma del traspaso, es decir, 1,5 millones de euros, y así perder el 50% de la propiedad del jugador.

