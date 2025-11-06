Mercado de Fichajes: el Liverpool prepara una oferta récord por un defensa; la complicada situación de Flick y más

El mercado de fichajes sigue moviéndose con fuerza en Europa. El Liverpool de la Premier League, el Barcelona de LaLiga y otros grandes clubes están tomando decisiones que podrían cambiarlo todo. Descubre los posibles fichajes, ventas y movimientos clave que sorprenderíana a los aficionados en el próximo mercado de transferencias.

Hellas Verona FC v FC Internazionale - Serie A | Alessandro Sabattini/GettyImages

El Liverpool está dispuesto a convertir a Alessandro Bastoni (Inter de Milán) en el defensa más caro de la historia con una oferta de 100 millones de euros (£88.1 millones / $114.9 millones).

El actual campeón de la Premier League también ha preguntado por Kenan Yıldız, junto con otro club inglés no identificado. Si el Liverpool lograra fichar al prometedor (y costoso) delantero de la Juventus, tendría que desprenderse de uno de sus jugadores con salario más alto. (Fuente: Indykalia)

El Arsenal planea pedir más de £80 millones ($104.3 millones) por su capitán Martin Ødegaard, una cifra que lo deja fuera del alcance económico del Barcelona. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea sigue de cerca a Yan Diomande, extremo de 18 años del RB Leipzig, quien también ha despertado el interés del Manchester United. (Fuente: The Chelsea Chronicle)

El Everton no tiene intención de dejar salir a Jarrad Branthwaite en enero, pese al creciente interés del Manchester United. El defensa central inglés está tasado en £70 millones ($91.3 millones). (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool considera incluir al técnico del Club Brugge, Nicky Hayen, en su lista de posibles sustitutos si Arne Slot decide dejar el banquillo de Anfield. (Fuente: SPORT)

El jugador del Hertha BSC, Kennet Eichhorn, ha llamado la atención de varios grandes de Europa tras convertirse en el segundo futbolista profesional alemán más joven de la historia. El Manchester City se ha sumado a una dura competencia que incluye al Bayern Múnich, al Paris Saint-Germain y al Real Madrid. (Fuente: Sport)

SOCCER CL D4 CLUB BRUGGE VS BARCELONA PREPARATIONS | BRUNO FAHY/GettyImages

Hansi Flick está cada vez más agotado por los recientes tropiezos que ha sufrido como entrenador del Barcelona y planearía renunciar al final de la temporada. (Fuente: ABC)

El Napoli prepara una oferta de 30 millones de euros ($34.4 millones) por Marc Casadó, mediocampista del Barcelona, como alternativa a Kobbie Mainoo (Manchester United).

El Real Madrid ha fijado un precio mínimo de 150 millones de euros ($172.1 millones) por Vinicius Junior, luego de que las negociaciones por su renovación se detuvieran por completo. (Fuente: El Chiringuito)

Se dice que Vinicius está “aburrido” con el actual planteamiento táctico de Xabi Alonso, lo que podría influir en su próxima decisión de traspaso. (Fuente: Indykalia)

Si el Barcelona quiere tener alguna posibilidad de fichar a Marcus Rashford el próximo verano, el jugador del Manchester United deberá aceptar una rebaja salarial. (Fuente: Andy Brassell)

El PSG podría interceptar el fichaje del Barcelona por el lateral del Crystal Palace, Daniel Muñoz, como reemplazo de emergencia para el lesionado Achraf Hakimi.

