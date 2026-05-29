Mercado de fichajes: el Manchester United apunta a un fichaje millonario; Valverde, Julián Álvarez y más

En la Premier League, el Manchester City podría perder a un interesante futbolista brasileño. Mientras tanto, en LaLiga, las promesas de Enrique Riquelme para ganar las elecciones presidenciales amenazan con sacudir el próximo mercado de verano.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Según los informes, las inminentes y costosas llegadas de Anthony Gordon y Julián Álvarez al Barcelona deberán compensarse con algunas salidas para el gigante catalán. Fermín López ha sido señalado como la figura clave para cubrir esa importante salida.

Sin embargo, se cree también que el Manchester United y el Chelsea están interesados ​​en el mediapunta argentino del Atlético de Madrid, valorado en 116,3 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United es, a su vez, uno de los varios equipos de élite que están tanteando el terreno para fichar al prometedor Luka Vušković, cedido por el Tottenham Hotspur. El Inter y el Borussia Dortmund también siguen de cerca al central. (Fuente: Sports Boom)

El Liverpool tiene un gran interés en el delantero del Athletic Club, Nico Williams, a quien se considera como un posible sustituto de Mohamed Salah. (Fuente: Fichajes)

Se cree que el Athletic ha rebajado su precio por Williams. En lugar de su cláusula de rescisión de 110,5 millones de dólares, el Liverpool podría optar por un precio fijo de 69,8 millones de dólares, más 23,3 millones de dólares en variables. (Fuente: El Nacional)

Savinho sigue interesando al Tottenham, que está sopesando una oferta de 80,6 millones de dólares por el extremo brasileño del Manchester City. (Fuente: Daily Mail)

Manchester City v Aston Villa - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Xabi Alonso ha señalado a Antonio Blanco, estrella del Alavés, como un fichaje accesible para el Chelsea durante el verano. (Fuente: Fichajes)

La salida de Pep Guardiola del Manchester City ha inquietado a Rúben Dias, quien busca abiertamente una salida. Se cree que el internacional portugués ha llamado la atención del Real Madrid, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. (Fuente: CaughtOffside)

Se rumorea que el Manchester City podría fichar al lateral del Tottenham, Pedro Porro. El lateral derecho es una posición problemática para los Citizens, que se han visto obligados a depender del centrocampista Matheus Nunes en esa posición, y Porro ya ha estado tres años en el club (2019-2022). (Fuente: AS)

LaLiga

El Barcelona está considerando una oferta sorpresa por el combativo defensa del Arsenal, Piero Hincapié. (Fuente: Daily Mail)

El PSG ha analizado la posibilidad de intercambiar a João Neves por el polémico centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde. (Fuente: El Nacional)

Además de las promesas públicas de fichar a un internacional español para el Mundial 2026, el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, está convencido de que puede atraer al excentrocampista del Barcelona, ​​Cesc Fàbregas, como entrenador. (Fuente: Fichajes)

Enrique Riquelme Attends The Media In Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Por su parte, Florentino Pérez quiere fichar a tres cracks para el futuro Real Madrid y serían João Neves del PSG, Bastoni del Inter de Milán, y recuperar a Víctor Muñoz de Osasuna. (Fuente: El Partidazo de Cope)

El Barcelona se muestra cada vez más optimista sobre sus posibilidades de fichar a Bernardo Silva, quien, al parecer, está "priorizando" un traspaso al Camp Nou. (Fuente: El Chiringuito)

La búsqueda del central del Manchester City, Joško Gvardiol, por parte del Real Madrid se ha visto complicada por el interés rival del Bayern Múnich. Se espera que cualquier club interesado desembolse 87,2 millones de dólares. (Fuente: CaughtOffside)

Hansi Flick no se conforma con fichar solo a Anthony Gordon. El técnico del Barcelona exige la compra de un delantero —idealmente Julián Álvarez o João Pedro del Chelsea—, así como la compra definitiva de João Cancelo. Las exigencias de Flick elevarán el gasto a unos 232,6 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES