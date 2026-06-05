Mercado de fichajes: el Manchester United avanza en las negociaciones por Leão; Vitinha, Ayyoub Bouaddi y más

En la Premier League, el Everton buscaría sellar un fichaje similar al realizado por el Barcelona con Anthony Gordon, mientras que, en LaLiga, José Mourinho ya tendría definida la lista de los jugadores que vendería el próximo verano.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal ha fracasado en su oferta de 70 millones de dólares por el centrocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi, quien también interesa a rivales de la Premier League como el Chelsea, el Liverpool y el Manchester United, así como a los grandes de Europa como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. (Fuente: Africafoot)

El lateral izquierdo del Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown, también está en la mira del Arsenal, cuyo interés es impulsado directamente por el entrenador Mikel Arteta. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United ha mantenido conversaciones directas con los representantes del delantero del AC Milan, Rafael Leão, pero el club de la Serie A planea retrasar su venta hasta después del Mundial 2026, con la esperanza de que una buena actuación con Portugal aumente su valor. (Fuente: Pietro Balzano Prota)

El Burnley espera perder al defensa central Maxime Estève tras su descenso en la Premier League. El Chelsea, el Crystal Palace y el Liverpool se encuentran entre sus numerosos pretendientes. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool ha reanudado las conversaciones por el centrocampista del Hertha BSC, Kennet Eichhorn, y los Reds están presionando con fuerza para fichar al joven de 16 años. (Fuente: Florian Plettenberg)

En el otro extremo de Merseyside, el Everton valora al extremo Iliman Ndiaye de forma similar a los 93 millones de dólares que pagó el Barcelona por Anthony Gordon. (Fuente: The Athletic)

England World Cup 2026 Camp | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

El Chelsea es el equipo más avanzado en su intento por fichar al delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, y está dispuesto a hacerse con los servicios del codiciado internacional serbio como agente libre. El Aston Villa, el Everton, el Manchester United, el Newcastle United y el Tottenham Hotspur también lo siguen de cerca, pero el Chelsea es actualmente el que muestra mayor interés. (Fuente: TEAMtalk)

Mientras tanto, el Chelsea también está tras los pasos del extremo del AIK, Zadok Yohanna, de 18 años. Si bien el Newcastle ha presentado la mayor oferta hasta la fecha, el interés rival tanto del Chelsea como del Brighton & Hove Albion ha complicado la operación. (Fuente: Florian Plettenberg)

Tras fracasar en su intento por fichar al portero del Liverpool, Alisson, la Juventus ha centrado su atención en Emiliano Martínez, del Aston Villa, y también tiene en la mira a Guglielmo Vicario, del Tottenham. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Monza, recién ascendido a la Serie A, está estudiando la posibilidad de fichar al extremo del Manchester City, Claudio Echeverri, tras su regreso de una cesión poco exitosa en el Girona. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

LaLiga

Natan, estrella del Betis de 25 años, también se ha convertido en un posible objetivo para el Barcelona, ​​campeón de LaLiga. (Fuente: El Chiringuito)

El Paris Saint-Germain cree que el centrocampista Vitinha ya tiene un acuerdo para fichar por el Real Madrid este verano bajo las órdenes de José Mourinho, quien será nombrado entrenador si Florentino Pérez gana las elecciones. (Fuente: El Nacional)

Mourinho ha elaborado una lista de jugadores que espera traspasar este verano. Eduardo Camavinga, Rodrygo, Franco Mastantuono, Fran García, Raúl Asencio y Dani Ceballos estarán disponibles para su traspaso. (Fuente: Fichajes)

GD Estoril Praia v SL Benfica - Primeira Liga | NurPhoto/GettyImages

El defensa del Arsenal, Riccardo Calafiori, podría llegar al Real Madrid, ya que Mourinho lo ha identificado como un posible refuerzo. (Fuente: football.london)

El centrocampista del Barcelona, ​​Marc Casadó, está a punto de fichar por el Mónaco en una operación que podría alcanzar los 27 millones de dólares. El traspaso está prácticamente cerrado. (Fuente: Barça Universal)

El lateral de la Juventus, Andrea Cambiaso, está en la mira del Barcelona y ya se ha realizado un primer acercamiento por el internacional italiano. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

El Newcastle prepara una triple oferta por el Real Betis. El extremo Ez Abde es su objetivo principal para sustituir a Anthony Gordon, mientras que el delantero 'Cucho' Hernández y el central Natan también están en consideración en una operación que podría alcanzar los 139 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

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