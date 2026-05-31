Mercado de fichajes: el Manchester United busca Osimhen; Harry Maguire, Enzo Fernández y más

En la Premier League, el Liverpool le cerraría las puertas al Chelsea, que buscaba comprarles a uno de sus futbolistas más importantes. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid buscaría fichar a un bicampeón de Europa.

Esta nota fue originalmente publicada por SI FC

Premier League

El central del Manchester United, Harry Maguire, ha sido ofrecido al Inter. El inglés, que no entró en la convocatoria de su selección para el Mundial 2026, podría dejar al Red Devils este verano. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Mientras tanto, el Manchester United busca a cinco delanteros para reforzar la plantilla de Michael Carrick de cara a su regreso a la Champions League. Victor Osimhen, del Galatasaray, es el objetivo soñado y encabeza una lista que también incluye a Robert Lewandowski, Dušan Vlahović, Eli Junior Kroupi y Jean-Philippe Mateta. (Fuente: Caught Offside)

El Bayern Múnich podría competir por el fichaje de Kroupi, ya que está interesado en el delantero del Bournemouth tras no haber podido fichar a Anthony Gordon. (Fuente: Münchner Merkur)

Ibrahima Konaté no revocará su decisión de dejar al Liverpool este verano tras la marcha del entrenador Arne Slot. (Fuente: Fabrice Hawkins)

En su intento por reemplazar a Konaté, el Liverpool podría reactivar su interés en el central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck. (Fuente: DaveOCKOP)

El Galatasaray ha presentado una oferta para fichar al centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, quien también ha recibido una propuesta del Inter de Milán. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Liverpool ha descartado vender a Florian Wirtz al Chelsea tras el interés del nuevo entrenador de los Blues, Xabi Alonso. (Fuente: TEAMtalk)

Liverpool v Brentford - Premier League | Jack Thomas/GettyImages

El Arsenal no ha descartado vender a su capitán, Martin Ødegaard, y ya planea reemplazar al internacional noruego con Dani Olmo, del Barcelona. (Fuente: Fichajes)

En cuanto a posibles fichajes, el Arsenal planea hacerse con los servicios del portero del Atalanta, Marco Carnesecchi, pero tendrá que pagar al menos 47 millones de dólares para cerrar el acuerdo. (Fuente: Tutto Atalanta)

Las esperanzas del Tottenham Hotspur de retener al centrocampista João Palhinha tras su cesión procedente del Bayern Múnich se han desvanecido después de que este llegara a un acuerdo sobre las condiciones personales para su regreso al Sporting CP. (Fuente: A BOLA)

El delantero del Bodø/Glimt, Mikkel Bro Hansen, de 17 años, está en la mira del Chelsea, el Manchester City, el Newcastle United, el Barcelona, ​​el Ajax y la Juventus. (Fuente: Tipsbladet)

El defensa central del Aston Villa, Tyrone Mings, se ha convertido en objetivo del Beşiktaş turco. (Fuente: Fanatik)

El nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, contará con un presupuesto de 336 millones de dólares, y planea fichar al centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, a Elliot Anderson del Nottingham Forest y al lateral derecho del Tottenham, Pedro Porro. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

El Barcelona busca pagar solo la mitad de su opción de compra de 35 millones de dólares para fichar definitivamente a Marcus Rashford del Manchester United este verano. Los Red Devils se han negado a negociar. (Fuente: Daily Mail)

El Real Madrid ha presentado una oferta formal para fichar al centrocampista del Paris Saint-Germain, João Neves, por un valor aproximado de 140 millones de dólares. El presidente del club, Florentino Pérez, y el nuevo entrenador, José Mourinho, están deseosos de cerrar el acuerdo. (Fuente: Fichajes)

Neves le ha pedido a su agente, Jorge Mendes, que le busque un traspaso al Real Madrid, pero el PSG no está satisfecho con su postura y no contempla una venta. (Fuente: El Nacional)

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

Mourinho también ha dejado claro que quiere que el joven centrocampista Nico Paz vuelva a fichar por el Real Madrid este verano, aunque el internacional argentino preferiría permanecer en su actual equipo al menos una temporada más. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

El fichaje del lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella, por el Barcelona solo será posible si el campeón de LaLiga consigue recaudar fondos con la venta de Jules Koundé. (Fuente: SPORT)

Ansu Fati ha aceptado su traspaso definitivo al Mónaco tras una exitosa cesión. El acuerdo reportará al Barcelona unos 13 millones de dólares. (Fuente: Gianluigi Longari)

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